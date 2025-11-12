Navy Seal's en Mar del Plata: La Armada Argentina completó un polémico entrenamiento

Resulta necesario autorizar la entrada en el territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para la participación en el Ejercicio “TRIDENTE” a llevarse a cabo en territorio argentino y en la Zona Económica Exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025, expresa la norma.

Esa resolución surgió a partir de la falta de gestión legislativa para concretar las autorizaciones que deben surgir del Congreso al ingreso de fuerzas extranjeras. Algo que fue tomado como punto de crítica por parte del arco opositor, donde se cuestionó el procedimiento legal para habilitar el mencionado ejercicio en territorio nacional.

De hecho, la maniobra oficial fue calificada como una “intromisión extranjera” en el país. Sin embargo, la autorización se extendió exclusivamente con fines formativos específicos, en una dinámica de colaboración muy extendida en el mundo militar global.

Armada Argentina 5P Entrenamiento junto a los Navy Seal's. (Foto: Ministerio de Defensa).

Quiénes son los Navy Seal’s

Se trata de los Equipos de Tierra, Mar y Aire de la Armada de los Estados Unidos. Es la principal fuerza de operaciones especiales de esa fuerza y una de las más reconocidas en el mundo por su capacidad para operar debajo de la superficie.

Formado en 1962 bajo el comando del por entonces presidente John F. Kennedy, la participación de los SEAL en distintos escenarios de conflicto se ha extendido. En su haber hay misiones de guerra convencional, no convencional, rescate, contraterrorismo y seguridad interna en el extranjero.

Del bolsillo del Ministerio de Defensa

El desembarco de las fuerzas estadounidenses en territorio argentino también revistió polémica respecto a su financiación. En ese sentido, el decreto estableció que el ejercicio TRIDENTE debía ser solventado con recursos asignados a la partida de la Jurisdicción 45, mejor conocido como el Ministerio de Defensa.

