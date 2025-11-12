Navy Seal's en Mar del Plata: La Armada Argentina completó un polémico entrenamiento

Finalmente, la Armada Argentina completó en Mar del Plata el ejercicio TRIDENTE. Con personal de la Agrupación Buzos Tácticos, las fuerzas argentinas trabajaron en conjunto a nada menos que los Navy Seal 's de la Marina de los Estados Unidos tras 24 años sin colaboraciones.
TRIDENTE
En Mar del Plata, personal de la Armada Argentina completó el ejercicio TRIDENTE. Desembarcaron fuerzas de los Estados Unidos.
El desembarco del Pelotón GOLF de las fuerzas estadounidenses marcó el inicio del ejercicio que se desarrolló en la Base Naval Mar del Plata. Allí, ambos cuerpos colaboraron en ejercicios tácticos de alta complejidad y con apoyo logístico a bordo del Patrullero Oceánico ARA "Storni" (P-53) amarrado en ese lugar.
Si bien las maniobras se mantuvieron bajo secreto, el Ministerio de Defensa de Argentina dejó trascender algunas imágenes del trabajo en conjunto, que comprendió una especialización para las fuerzas argentinas por parte de uno de los grupos tácticos más famosos del mundo. Entre lo que se conoció estuvo la realización de diversos simulacros de situación, además de trabajos en costa.
TRIDENTE y la polémica para la Armada Argentina
En lo que respecta a la polémica en torno al ejercicio TRIDENTE, este último surgió a partir de la autorización por decreto para su realización. Se trató del Decreto 697/2025 publicado en septiembre pasado, el cual autorizó el desembarco de las fuerzas estadounidenses a territorio argentino para la mencionada colaboración.
Resulta necesario autorizar la entrada en el territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para la participación en el Ejercicio “TRIDENTE” a llevarse a cabo en territorio argentino y en la Zona Económica Exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025, expresa la norma.
Esa resolución surgió a partir de la falta de gestión legislativa para concretar las autorizaciones que deben surgir del Congreso al ingreso de fuerzas extranjeras. Algo que fue tomado como punto de crítica por parte del arco opositor, donde se cuestionó el procedimiento legal para habilitar el mencionado ejercicio en territorio nacional.
De hecho, la maniobra oficial fue calificada como una “intromisión extranjera” en el país. Sin embargo, la autorización se extendió exclusivamente con fines formativos específicos, en una dinámica de colaboración muy extendida en el mundo militar global.
Quiénes son los Navy Seal’s
Se trata de los Equipos de Tierra, Mar y Aire de la Armada de los Estados Unidos. Es la principal fuerza de operaciones especiales de esa fuerza y una de las más reconocidas en el mundo por su capacidad para operar debajo de la superficie.
Formado en 1962 bajo el comando del por entonces presidente John F. Kennedy, la participación de los SEAL en distintos escenarios de conflicto se ha extendido. En su haber hay misiones de guerra convencional, no convencional, rescate, contraterrorismo y seguridad interna en el extranjero.
Del bolsillo del Ministerio de Defensa
El desembarco de las fuerzas estadounidenses en territorio argentino también revistió polémica respecto a su financiación. En ese sentido, el decreto estableció que el ejercicio TRIDENTE debía ser solventado con recursos asignados a la partida de la Jurisdicción 45, mejor conocido como el Ministerio de Defensa.
