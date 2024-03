Mónica Fein trató a Javier Milei de "mentiroso", "incapaz" y lo mandó a estudiar

La diputada nacional recalcó que el Socialismo está en busca de que la Cámara de Diputados sancione la emergencia de Seguridad para la ciudad de Rosario, y sobre eso indicó "Nosotros estamos aquí en el congreso para tratar una emergencia de seguridad para Rosario, porque creo que estas son las cuestiones que la sociedad nos pide, seriedad, responsabilidad".

Por último, La ex intendenta de Rosario trató de inútil a Javier Milei en el problema del narcotráfico: "Tendría que leer un poco, también me parece que es un incapaz en términos de conocimiento de los temas, hay que estudiar el problema del narcotráfico, y dejar de mentir y difamar".

Antonio Bonfatti le constestó a Javier Milei

El exgobernador de Santa Fe dijo en comunicación con radio Aire de Santa Fe que Javier Milei "no conoce absolutamente nada de la Provincia de Santa Fe porque quienes pusieron presos a los narcotraficantes más connotados fue durante los gobiernos del Frente Progresista".

En el mismo sentido, Bonfatti aseguró que Milei "engloba en la palabra socialismo a todo el mundo que se le oponga a su pensamiento, cree que puede manejar absolutamente todo, que se haga responsable de solucionar el tema como corresponde".

Por último, Bonfatti le recomendó al presidente Milei que "se ilustre un poco, que averigüe y que tenga la altura de poder venir a discutir las cosas, dialogar y no hacer las barbaridades que está diciendo porque de esa forma no va a contribuir a mejorar lo que pasa en el país y en particular en Rosario y Santa Fe", finalizó.

