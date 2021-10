Milei acusó a Vidal de "chavista" y advirtió a Carlos Heller

WhatsApp Image 2021-10-07 at 21.53.38.jpeg Excelente elección de Javier Milei en las villas de la ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado por su buena elección en los barrios más humildes, el candidato a diputado por La Libertad Avanza aseguró: "Los sectores más vulnerables de la sociedad están entre la espada y la pared. No tienen alternativa. La izquierda los llena de resentimiento pero no les arregla el problema. Ahí entran las ideas de la libertad porque la gente ve que no tiene salida. La única salida es el liberalismo", aseguró.