Javier Milei contra Larreta por reunirse con sus votantes

Los pormenores de la reunión los comentó uno de los participantes The Space Show, la sala de audioespacio de Twitter y Ticht que administran los usuarios @CheMadorni y @Mileinnials.

En esa reunión ‘reservada’ también estuvo el marido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán, quien es candidato a legislador porteño de la lista que encabeza Vidal.

Según contaron los votantes de Milei que fueron a la reunión, Horacio Rodríguez Larreta criticó el gradualismo económico de la gestión de Mauricio Macri y defendiendo las políticas de shock para bajar la inflación o implementar reformas estructurales como la laboral.

En ese orden, pidió el voto de los jóvenes para llegar al 50% en noviembre y garantizar la sanción de leyes en el Congreso.

Pero Larreta no dejó de criticar a Javier Milei y dijo que “es difícil tener afinidad cuando el tipo me insulta y no da mucha confianza que vaya a votar nuestras propuestas”.

https://twitter.com/JMilei/status/1446113543632293894 BLUES DE LA DESESPERACIÓN https://t.co/z81NyU59Sd — Javier Milei (@JMilei) October 7, 2021

Las repercusiones en las redes

La juventud libertaria que apoya a Milei comentó cómo fue la charla, difundieron fotos y audios y calificó de “desesperado” el intento de Rodríguez Larreta de convencerlos de votar por María Eugenia Vidal.

https://twitter.com/Mileinnials/status/1445963940392054791 Larreta se junto con 30 votantes de @JMilei, de entre 17 y 30 años, para convencerlos de que voten a Vidal, con ideas de Ronald Reagan y contradiciendose con antiguas leyes propias de su espacio que en el pasado perjudicaron a la sociedad. — Peluca (@Mileinnials) October 7, 2021

https://twitter.com/MarianoGorila/status/1446077248436686850 La consigna de la charla era principalmente llevar a jovenes de no mas de 30 años que hayan votado a Milei.

Fui invitado por medio de un conocido de un familiar. Me presente plena y exclusivamente para intentar retener votos a Milei.

Tengo la charla grabada. — Mariano (@MarianoGorila) October 7, 2021