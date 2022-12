Mendoza: Volvió el tren de pasajeros y los locales festejan

La reapertura del tren llega finalmente después de casi 30 años, y por este entonces el objetivo es recuperar 700 metros de vías hasta Gutiérrez -Maipú- para completar la vinculación con el Metrotranvía, "la idea final es que las personas puedan venir desde la estación de Retiro hasta la Ciudad de Mendoza haciendo trasbordo", expresó Giménez.

Con relación a la frecuencia de viajes y al costo que tendrá un pasaje, el ex jefe comunal señaló que "todo dependerá del impacto que tenga entre la sociedad", en cuanto a los valores, remarcó "no me corresponde dar un precio, pero será accesible a todos los bolsillos".

Si bien la formación de Trenes Argentinos, retomó su actividad con pasajeros desde Retito a Justo Daract en julio de este año. En esta oportunidad fue la primera vez que el trayecto se extienda hasta la provincia de Mendoza.

image.png

El trayecto inició a las 11 desde la estación de La Colonia (San Martín) hasta el taller de Trenes y Cargas Belgrano, en Palmira. El ensayo duró unos 30 minutos y contó con la presencia del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el delegado de la empresa estatal en la provincia, Jorge Giménez y la referente del Frente Renovador Gabriela Lizana.

Cuándo llega el tren de los pasajeros para empezar a viajar y cuáles son los precios

Respecto a la fecha de llegada del tren de pasajeros, distintas fuentes han asegurado que el servicio estará disponible en Mendoza durante el primer trimestre de 2023. Marinucci, el titular de Trenes Argentinos, mencionó hace algunos meses que esperaba antes de fin de año "poner sobre rieles una locomotora de prueba". Es precisamente lo que se coordinó para esta semana.

En este caso, se planeó que la locomotora partiera desde Justo Dacact (San Luis), a unos 388 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y completara junto a la prensa sólo una porción del recorrido. Podría tardar unas 24 horas, con valores a partir de los $1.000 o $1.500 para los asientos más económicos.

image.png

Aunque para muchos consumidores el transporte puede resultar algo lento. Pero cuando se comparan sus costos con otros medios (que además no cuentan, por ejemplo, con los mencionados camarotes) la oferta resulta más económica. Tal es así que (cualquiera puede comprobarlo) hoy no resulta sencillo conseguir pasajes, posible indicador de una demanda en crecimiento.

Además del tren de pasajeros entre Mendoza y Retiro, existen otros planes ferroviarios en danza que podrían ganar fuerza si es que finalmente el servicio vuelve. El tren de la montaña recuperaría las estaciones de Potrerillos, Las Cuevas y Uspallata, entre otras que estuvieron activas hasta su posterior abandono. El proyecto no contempla, por ahora, pasar a Chile. Pero sería un paso intermedio.

Otra idea es el Tren de los vinos, que discurriría entre viñedos con paradas en bodegas de Maipú, Luján y el Valle de Uco. En Lavalle hace rato que se sueña con el Tren de las Arenas, que conectaría viejas estaciones ubicadas en el secano y permitiría revitalizar las economías locales.

Por último, y un poco fuera del foco estrictamente turístico, existe una traza que viene desde Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) y podría comunicar con Malargüe. Con Vaca Muerta en crecimiento, el circuito se ve especialmente tentador.

