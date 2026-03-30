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Maximiliano Pullaro: "Duele que desde Buenos Aires no miren al interior"

Tras años de paralización nacional, la administración de Maximiliano Pullaro reactivó la obra del Monumento a la Bandera y se diferenció del Gobierno.

30 de marzo de 2026 - 14:40
&nbsp;Pullaro firmó el convenio y la Provincia terminará con fondos propios lo que Nación frenó.&nbsp;

 Pullaro firmó el convenio y la Provincia terminará con fondos propios lo que Nación frenó. 

Foto: Gobierno de Santa Fe

ROSARIO. Tras más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y paralizaciones de la obra por parte del Gobierno, la administración de Maximiliano Pullaro dio un paso clave para reactivar la puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera. El gobernador apuntó al abandono del interior.

Se trata de la firma del acta de inicio de los trabajos con la empresa encargada de la obra, luego del convenio que formalizó el traspaso de las tareas desde Nación a la órbita del Gobierno de Santa Fe, que asumirá ahora tanto la ejecución como la deuda pendiente con la empresa contratista.

Con esta decisión, la gestión de Pullaro busca garantizar la continuidad de los trabajos y acelerar los plazos para llegar al Día de la Bandera con el emblemático sitio completamente restaurado. La intervención contempla la recuperación integral de estructuras, esculturas y espacios interiores, en una obra que tenía un 60% de avance antes de su última paralización.

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Obra del Monumento

El acto marcó el cierre de una larga secuencia de demoras, reformulaciones y frenos administrativos que mantuvieron empantanada una intervención anunciada hace casi una década.

Entre las tareas pendientes figuran la puesta en funcionamiento del ascensor, intervenciones en la Sala de las Banderas, trabajos de impermeabilización en la fuente de la proa, la restauración de la llama votiva y distintas revisiones eléctricas y terminaciones sobre sectores ya intervenidos. También quedan trabajos finos sobre componentes de mármol, bronce, esculturas y otras superficies del conjunto monumental.

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Tras a&ntilde;os de paralizaciones bajo &oacute;rbita nacional, el Gobierno de Santa Fe reactiv&oacute; la obra y asumir&aacute; su ejecuci&oacute;n y la deuda con la contratista.

Tras años de paralizaciones bajo órbita nacional, el Gobierno de Santa Fe reactivó la obra y asumirá su ejecución y la deuda con la contratista.

20 de junio, la fecha límite

Ante el público presente, el mandatario provincial expresó su malestar por el abandono de Rosario por parte de administraciones anteriores y vinculó la reactivación del proyecto con el proceso de recuperación de la ciudad. "Como santafesinos nos merecemos tener esta obra terminada y por eso nos hacemos cargo", señaló.

"Nos duele que desde Buenos Aires no miren el interior productivo del país". "Nos duele que desde Buenos Aires no miren el interior productivo del país".

Pullaro aseguró que se trata de una obra fundamental. "Por eso decidimos terminarla nosotros, y no son pocos los millones que va a poner la provincia para terminarla, quiero aclararlo, pero también es mucho lo que venimos invirtiendo en esta ciudad para que vuelva a ser lo que era", indicó.

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"Este es un Gobierno que cumple: las obras que promete, las hace, y las que empieza, las termina", sostuvo Pullaro. &nbsp;

"Este es un Gobierno que cumple: las obras que promete, las hace, y las que empieza, las termina", sostuvo Pullaro.

Por su parte, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, adhirió a lo dicho por el gobernador santafesino y sostuvo:

"Ya estamos por el cuarto gobierno nacional desde que la ciudad hizo el reclamo por estas obras. Si fuera el Obelisco a esta altura estaría pintado y lustrado, pero el Monumento a la Bandera está en el interior y en Rosario".

En ese sentido, adelantó que "El 20 de junio le devolveremos a los argentinos desde Rosario el Monumento a la Bandera".

El titular del Ejecutivo local insistió: "Si Nación no fue capaz de reconstruir el Monumento Nacional a la Bandera, lo vamos a hacer nosotros, no solo para los rosarinos y los santafesinos sino para la Argentina y en homenaje a nuestro gran prócer, el general Manuel Belgrano, del que se habla mucho pero se lo honra poco, y del que acá sí sabemos cuidar su legado".

Inversión provincial para cerrar una deuda nacional

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, , precisó que fue el propio gobernador quien solicitó formalmente a la Nación el traspaso de la obra ante la falta de avances. Recordó que el proyecto había sido incluido entre las intervenciones que el Gobierno nacional se comprometió a finalizar, pero que nunca se retomó, lo que derivó en su paralización.

Tras el acuerdo, la Provincia asumirá el pago de una deuda de 1.456 millones de pesos con la empresa contratista y destinará otros 2.600 millones para completar los trabajos.

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FUENTE: Urgente24

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