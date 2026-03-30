ROSARIO. Tras más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y paralizaciones de la obra por parte del Gobierno, la administración de Maximiliano Pullaro dio un paso clave para reactivar la puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera. El gobernador apuntó al abandono del interior.
DESCONTENTO CON NACIÓN
Maximiliano Pullaro: "Duele que desde Buenos Aires no miren al interior"
Tras años de paralización nacional, la administración de Maximiliano Pullaro reactivó la obra del Monumento a la Bandera y se diferenció del Gobierno.
Se trata de la firma del acta de inicio de los trabajos con la empresa encargada de la obra, luego del convenio que formalizó el traspaso de las tareas desde Nación a la órbita del Gobierno de Santa Fe, que asumirá ahora tanto la ejecución como la deuda pendiente con la empresa contratista.
Con esta decisión, la gestión de Pullaro busca garantizar la continuidad de los trabajos y acelerar los plazos para llegar al Día de la Bandera con el emblemático sitio completamente restaurado. La intervención contempla la recuperación integral de estructuras, esculturas y espacios interiores, en una obra que tenía un 60% de avance antes de su última paralización.
Obra del Monumento
El acto marcó el cierre de una larga secuencia de demoras, reformulaciones y frenos administrativos que mantuvieron empantanada una intervención anunciada hace casi una década.
Entre las tareas pendientes figuran la puesta en funcionamiento del ascensor, intervenciones en la Sala de las Banderas, trabajos de impermeabilización en la fuente de la proa, la restauración de la llama votiva y distintas revisiones eléctricas y terminaciones sobre sectores ya intervenidos. También quedan trabajos finos sobre componentes de mármol, bronce, esculturas y otras superficies del conjunto monumental.
20 de junio, la fecha límite
Ante el público presente, el mandatario provincial expresó su malestar por el abandono de Rosario por parte de administraciones anteriores y vinculó la reactivación del proyecto con el proceso de recuperación de la ciudad. "Como santafesinos nos merecemos tener esta obra terminada y por eso nos hacemos cargo", señaló.
Pullaro aseguró que se trata de una obra fundamental. "Por eso decidimos terminarla nosotros, y no son pocos los millones que va a poner la provincia para terminarla, quiero aclararlo, pero también es mucho lo que venimos invirtiendo en esta ciudad para que vuelva a ser lo que era", indicó.
Por su parte, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, adhirió a lo dicho por el gobernador santafesino y sostuvo:
"Ya estamos por el cuarto gobierno nacional desde que la ciudad hizo el reclamo por estas obras. Si fuera el Obelisco a esta altura estaría pintado y lustrado, pero el Monumento a la Bandera está en el interior y en Rosario".
En ese sentido, adelantó que "El 20 de junio le devolveremos a los argentinos desde Rosario el Monumento a la Bandera".
El titular del Ejecutivo local insistió: "Si Nación no fue capaz de reconstruir el Monumento Nacional a la Bandera, lo vamos a hacer nosotros, no solo para los rosarinos y los santafesinos sino para la Argentina y en homenaje a nuestro gran prócer, el general Manuel Belgrano, del que se habla mucho pero se lo honra poco, y del que acá sí sabemos cuidar su legado".
Inversión provincial para cerrar una deuda nacional
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, , precisó que fue el propio gobernador quien solicitó formalmente a la Nación el traspaso de la obra ante la falta de avances. Recordó que el proyecto había sido incluido entre las intervenciones que el Gobierno nacional se comprometió a finalizar, pero que nunca se retomó, lo que derivó en su paralización.
Tras el acuerdo, la Provincia asumirá el pago de una deuda de 1.456 millones de pesos con la empresa contratista y destinará otros 2.600 millones para completar los trabajos.
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