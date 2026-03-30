Maximiliano Pullaro: "Duele que desde Buenos Aires no miren al interior"

image Tras años de paralizaciones bajo órbita nacional, el Gobierno de Santa Fe reactivó la obra y asumirá su ejecución y la deuda con la contratista. Foto: Gobierno de Santa Fe

20 de junio, la fecha límite

Ante el público presente, el mandatario provincial expresó su malestar por el abandono de Rosario por parte de administraciones anteriores y vinculó la reactivación del proyecto con el proceso de recuperación de la ciudad. "Como santafesinos nos merecemos tener esta obra terminada y por eso nos hacemos cargo", señaló.

"Nos duele que desde Buenos Aires no miren el interior productivo del país". "Nos duele que desde Buenos Aires no miren el interior productivo del país".

Pullaro aseguró que se trata de una obra fundamental. "Por eso decidimos terminarla nosotros, y no son pocos los millones que va a poner la provincia para terminarla, quiero aclararlo, pero también es mucho lo que venimos invirtiendo en esta ciudad para que vuelva a ser lo que era", indicó.

image "Este es un Gobierno que cumple: las obras que promete, las hace, y las que empieza, las termina", sostuvo Pullaro.

Por su parte, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, adhirió a lo dicho por el gobernador santafesino y sostuvo:

"Ya estamos por el cuarto gobierno nacional desde que la ciudad hizo el reclamo por estas obras. Si fuera el Obelisco a esta altura estaría pintado y lustrado, pero el Monumento a la Bandera está en el interior y en Rosario".

En ese sentido, adelantó que "El 20 de junio le devolveremos a los argentinos desde Rosario el Monumento a la Bandera".

El titular del Ejecutivo local insistió: "Si Nación no fue capaz de reconstruir el Monumento Nacional a la Bandera, lo vamos a hacer nosotros, no solo para los rosarinos y los santafesinos sino para la Argentina y en homenaje a nuestro gran prócer, el general Manuel Belgrano, del que se habla mucho pero se lo honra poco, y del que acá sí sabemos cuidar su legado".

Inversión provincial para cerrar una deuda nacional

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, , precisó que fue el propio gobernador quien solicitó formalmente a la Nación el traspaso de la obra ante la falta de avances. Recordó que el proyecto había sido incluido entre las intervenciones que el Gobierno nacional se comprometió a finalizar, pero que nunca se retomó, lo que derivó en su paralización.

Tras el acuerdo, la Provincia asumirá el pago de una deuda de 1.456 millones de pesos con la empresa contratista y destinará otros 2.600 millones para completar los trabajos.

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