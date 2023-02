Mató en defensa personal, pero la Justicia lo imputó por homicidio simple

El delincuente me mostró la cuchilla y me dijo dame la mochila que te apuñalo. Me tira un puntazo en el pecho. Saqué el arma y disparé sin mirar. El otro chico se me quiso venir encima cuando se dio que no tenía más balas. Pero se asustó. Los vecinos redujeron al otro delincuente. Uno le quiso pegar un cascotazo en la cabeza y lo frené (…) Cuando me di cuenta lo que pasó, me largué a llorar El delincuente me mostró la cuchilla y me dijo dame la mochila que te apuñalo. Me tira un puntazo en el pecho. Saqué el arma y disparé sin mirar. El otro chico se me quiso venir encima cuando se dio que no tenía más balas. Pero se asustó. Los vecinos redujeron al otro delincuente. Uno le quiso pegar un cascotazo en la cabeza y lo frené (…) Cuando me di cuenta lo que pasó, me largué a llorar