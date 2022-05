Martín Lousteau pide modernizar el radicalismo

Captura de pantalla (27).png El senador Martín Lousteau en Solo una vuelta más.

De cara a las elecciones del 2023, Martín Lousteau como Horacio Rodríguez Larreta, como Patricia Bullrich, aseguró que el modo de elegir a los candidatos será a través de unas PASO. Sin embargo defendió unas Paso cruzadas en Juntos por el Cambio. “No tiene que ir el radicalismo contra el PRO, el radicalismo contra la Coalición Cívica. En cambio apoyaría una fórmula presidencial mixta, por ejemplo “un radical con un PRO” y otra un PRO con un radical”. De esta forma, según él, el gobierno de coalición sería más efectivo.

En esta línea sostuvo que la falta de solución a los problemas del gobierno macrista se debieron a que carecía de alternativas, de gente con visión diversa. No existía un auténtico gobierno de coalición. “Todo era color PRO”. Y continuó sin no hacer antes otra crítica a la UCR. “El radicalismo no estuvo a la altura de tener candidatos con peso social para que lo que se compusiera tuviera miradas distintas”. “ Juntos por el cambio no tenía potencia interna”.

En el marco de la venidera convención de la UCR, el exministro de economía minimizó las consecuencias del próximo encuentro, destacó la unión del partido, y aclaró que la reunión es una cuestión "más formal".

