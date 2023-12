Martín Llaryora, día 2: Fuerte reclamo por deuda a Nación

Originalmente, el conflicto de la Caja de Jubilaciones surgió durante las administraciones de José Manuel de la Sota y Néstor Kirchner. En esa materia, el PJ cordobés y el kirchnerismo ensayaron una auténtica guerra política que distanció a Córdoba de Nación.

Según el oficialismo cordobés, la deuda de Nación con Córdoba respondió siempre a cuestiones políticas. Con el Gobierno provincial enfrentado al nacional, los líderes del PJ local señalaron el desconocimiento de la deuda como una medida de reprimenda ante el no apoyo al kirchnerismo a nivel nacional.

De hecho, esa pelea tuvo efectos incluso en 2023, durante la campaña de Sergio Massa como candidato del kirchnerismo. En ese periodo, el ex ministro de Economía fue apuntado por el ex gobernador Juan Schiaretti como uno de los responsables de que no se haya actualizado la deuda en los últimos años.

Según la administración de Llaryora, la diferencia entre los giros de Nación y lo que Córdoba debería percibir ronda los 7.000 millones de pesos. Eso deja a toda la finanza provincial con un fuerte desequilibrio y con varios frentes de tormenta abiertos, como la deuda pública internacional a la que el nuevo gobernador deberá hacer frente.

“Ese rojo impide que el dinero vaya a obras, a salud y a educación. Es algo que se nos está disparando”, señaló Llaryora desde Río Cuarto. Para el gobernador, lograr una reducción del déficit sería una auténtica hazaña.

En caso de lograrlo, el nuevo mandatario cordobés podría avanzar fuertemente con el plan de obras públicas que llevaron a cabo sus antecesores y que fueron la llave concreta a las diversas reelecciones que se produjeron. “No estoy de acuerdo con paralizar la obra pública. La obra pública es sinónimo de progreso. Cuando un camino no llega a un pueblo, ese lugar queda postergado en el atraso. Queremos que las obras vayan adonde está la gente y no al revés”, dijo y se desmarcó de lo propuesto por el nuevo Gobierno.

Martín Llaryora. Martín Llaryora reavivó el reclamo de Córdoba.

Además, Llaryora aseguró que hará todos los reclamos necesarios en favor de Córdoba. “El partido cordobés le va a pedir al gobierno que se salden las deudas que están pendientes con Córdoba. Necesitamos que derogue las retenciones, es el robo más grande que sufre el pueblo de Córdoba”, señaló.

Sin embargo, no rompió con la promesa de gobernabilidad. “Espero que Dios lo ilumine a Javier Milei. Yo quiero que al presidente le vaya bien. Que cuente con el partido cordobés para llevar al país a buen puerto. Ojalá nos saque de esta situación que tenemos”, pidió.

Cabe recordar que el PJ cordobés tiene a varios funcionarios en el Gobierno nacional con pasado en la administración cordobesa. Si bien en la práctica no hubo un acuerdo formal entre La Libertad Avanza y el “partido cordobés”, muchos nombres pasaron directamente de una esfera a la otra.

Ejemplos como el de Osvaldo Giordano (Anses) o Daniel Tillard (Banco Nación) son solo algunos de los funcionarios que podrían hacer viable el reclamo cordobés ante la administración de Milei.

Mientras tanto

Como una de las primeras medidas de gobierno, Córdoba lanzó la licitación de al menos 8 obras públicas continuando con la política de la administración de Juan Schiaretti. Por un total de 62.330 millones de pesos, los proyectos mencionados en el Boletín Oficial corresponden en su mayoría al cierre del segundo anillo de circunvalación de Córdoba Capital, ciudad con una fuerte tendencia metropolitana en los últimos años de desarrollo.

Otras noticias de Urgente24

Pullaro firmó el decreto que eliminó la no repitencia

Manuel Adorni: Mensaje grabado de Caputo y pauta suspendida

Javier Milei 'pisará' el gasto, habrá licuación y conflicto