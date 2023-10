Martín Llaryora se pega a Schiaretti tras chicana de Massa

Al respecto, el propio Llaryora salió a aclarar que consideró la frase una “chicana de mal gusto”. “Tenemos a los jubilados y todos los cordobeses estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener algo que cada vez es más difícil frente a la inflación. ¿Por qué no pagás la caja si el presupuesto así lo dice? No solo a Córdoba, sino a las 13 provincias que lo reclaman”, disparó el gobernador electo.

Sin embargo, el sanfrancisqueño no negó contactos con Massa. El vínculo histórico entre ambos hace muy probable las conversaciones.

No obstante, y con independencia de la existencia o no del diálogo entre ambos, en la nueva generación cordobesista no agradó la forma en la que Massa eligió responder a Schiaretti. Todo ello a pesar de que en el propio PJ cordobés ya toman a Llaryora como líder del movimiento.

Además del respeto histórico, el repliegue de Llaryora con Schiaretti ante el embate oficialista responde a la necesidad que tiene el nuevo gobernador de contar con congresistas que le respondan. Cuanto mejor sea la performance del gobernador saliente en las presidenciales, más chances tendrá el entrante de ser protagonista de peso en un escenario subdividido.

En #BuenosAires, acompañamos a nuestro candidato a presidente @JSchiaretti que participará del segundo debate presidencial, una instancia que fortalece nuestra democracia.



¡Los argentinos necesitamos un presidente con capacidad de gestión!



#SchiarettiPresidente #Debate2023 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 9, 2023

