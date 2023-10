Martín Llaryora cierra la gestión con una última victoria

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartinLlaryora%2Fstatus%2F1711172045050925407&partner=&hide_thread=false En #BuenosAires, acompañamos a nuestro candidato a presidente @JSchiaretti que participará del segundo debate presidencial, una instancia que fortalece nuestra democracia.



El dato fue significativo a la hora de revisar el balance fiscal ya que en décadas anteriores, la Municipalidad de Córdoba era un festival de salarios altos y privilegios exclusivos para los empleados. Entre ellos se encontraban las horas extra, las contrataciones de familiares y muchas otras prácticas que parecen haber quedado atrás.

Así, Llaryora dejó el gasto salarial por debajo del 40% del presupuesto municipal. Un número muy lejano al 75% que supo ocupar en otras gestiones.

Daniele1.jpg Rubén Daniele.

El desafío entrante será para Passerini. El nuevo intendente tendrá que mantener la dinámica que, sin dudas, será desafiada en su asunción.

No obstante, el nuevo intendente no solo no es un novato, sino que fue uno de los impulsores de la política salarial actual. Cabe recordar que es el actual viceintendente de la ciudad.

Con todo ello, Llaryora se despedirá de la gestión municipal con la tranquilidad de haber cumplido con su cometido principal. Ahora, como jugador nacional, podría aplicar una política similar para ofrecerse como gestor y, en un futuro no muy lejano, poder mostrar un “portfolio” en la competencia máxima.

