Bullrich mejoró, Massa más sólido y Milei enfrió el juego

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1711186506415562861&partner=&hide_thread=false "Tus números quien te los da, Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el yate que se compró", le dijo @PatoBullrich de @juntoscambioar a @SergioMassa de @unionxlapatria durante el @DebateAr2023 pic.twitter.com/WhEV9Y2yJL — Urgente24.com (@U24noticias) October 9, 2023

También mejoró Juan Carlos Schiaretti, en parte porque habló menos de la Provincia de Córdoba, una preferencia en la que abundó durante el debate presidencial 1/2 y lo llenó de memes. El gobernador mantuvo un cruce intenso con Bullrich, quien le reprochó que él criticara a Mauricio Macri cuando Córdoba fue la provincia -dijo Bullrich- que más obra pública recibió entre 2015 y 2019. Él habló del fracaso del Plan Belgrano y de que Macri no le cumplió la construcción de una autopista a San Francisco. Con Sergio Massa, Schiaretti tuvo otro intercambio porque el ministro presidenciable le reprochó que no reconociera que eliminó derechos de exportación a exportaciones regionales tal como el maní; y él le retrucó afirmando que no le habían dado el statu-quo de producción regional a la actividad láctea. Pero Massa le propinó un revés que él no llegó a entender: cuando le reclamó al ministro presidenciable un dinero para la caja de jubilaciones, Massa le dijo que lo había acordado con Martín Llaryora para el Presupuesto 2024. Corolario: hay en marcha una relación del gobernador entrante de Córdoba y Nación-si Massa fuese Presidente-, superadora de la que tiene Schiaretti.