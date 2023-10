Omar Perotti estará junto a Pullaro, Schiaretti y Llaryora

Este martes (03/10) por la mañana y la tarde, hubo una asamblea en las áreas de Salud, Educación, Cultura y Desarrollo Social. Por su parte, hoy está prevista la de Producción en Rafaela, el sitio de origen de Perotti.

Hasta el momento todo parece ir encaminado a través de un marco cordial en cada junta que se da.

Esa "cordialidad" se evidenció también en la reunión que mantuvieron los ministros de Salud, Sonia Martorano, y de Gestión Pública, Marcos Corach, junto a la diputada provincial y presidenta de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Silvia Ciancio, representante del equipo de Pullaro.

image.png Corach, Martorano y Ciancia, protagonistas de la primera reunión de transición del área de Salud.

En comunicación con la prensa, Martorano indicó que "Fue una reunión muy positiva, en donde presentamos los equipos técnicos de la transición, se intercambiaron opiniones sobre la situación actual del sistema de salud, en general, y comenzamos con algunas particularidades".

A su vez, comunicó que "Quedaron planteadas otras temáticas y la presentación de informes vinculados a ellas, que serán materia de trabajo en las reuniones subsiguientes".

Desde el otro lado, Ciancio también se hizo oír para ratificar el buen acercamiento que pudieron llevar adelante y detalló: "Se trató de una reunión muy positiva y cordial, como tenemos por costumbre cada vez que nos comunicamos con Martorano. Es el inicio de un trabajo respetuoso para fortalecer la democracia y el objetivo es común. El propósito es dar continuidad a las cosas con las que estamos de acuerdo, cambiando aquellas con las que no acordamos, pero siempre teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de la gente".

Otras reuniones

No solamente fue el área de Salud la que llevó adelante un encuentro. También se juntaron los equipos técnicos de Educación de parte de la gestión provincial actual junto con referentes de la administración que llega a partir del 10 de diciembre.

Con respecto a cuestiones relacionadas con la infraestructura escolar, procesos administrativos y pedagógicos como los principales focos; las partes afirmaron que fue una reunión positiva en el marco de la transición, a su vez que, desde la cartera educativa referente a Perotti señalaron que se deja "muy bien" al Ministerio.

image.png Primer encuentro entre la actual gestión provincial educativa y la entrante.

El ministro de Educación actual, Víctor Debloc, sintetizó y dijo que "Fue una muy buena reunión junto a Carolina Piedrabuena y con José Goiti. Hemos conversado sobre asuntos pedagógicos, administrativos, de infraestructura en líneas generales y el tiempo que nos toca vivir tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante".

Sobre los ejes entre los que se basa la transición entre gestiones, Debloc afirmó: "Configuramos una línea de temas que ellos proponen, los cuales miraremos detenidamente. No se esbozaron todos los temas sino solamente dos o tres, con lo cual dialogamos para dar apertura a este intercambio porque si bien se parte de un equipo del gobierno entrante pero no saben si van a formar parte del área educativa o no."

"Con la apertura que tuvimos y que ellos tuvieron también creemos que podemos ir entendiéndonos porque la sociedad necesita que se haga una transición ordenada y cuidada para que cada uno sepa que le cabe esperar", analizó.

"Nosotros decimos que la dejamos bien, con mucho trabajo y esfuerzo. También con un signo de calidad que es promover cambios, innovaciones, experiencias pedagógicas nuevas que serán evaluadas por nosotros y por el gobierno entrante", concluyó.

Si bien mañana (04/10) estaba previsto un congreso de la mesa política que dirige la transición, se postergó por el acto que se realizará en Coronda.

Más contenidos de Urgente24

Moneda Digital Vs Dolarización: Sergio Massa reveló detalles de la MDA

Capitanich descarta sumarse a un gabinete de Massa, se retira y busca empleo

"Inestabilidad emocional": Bullrich desespera contra Milei

Rosario: Balacera a metros del Sindicato de Camioneros

Gmail anuncia nuevas normas: Cuándo y cómo te afecta