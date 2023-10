¿Explota o resiste? Martes de pulseada feroz Massa vs. Milei

Cuanto más alto el dólar, más fácil dolarizar, es su lema. También señala que no hay que temerle a la hiperinflación en ese contexto. Comete el mismo error que critica: jugar con el dinero de los otros.

"Cualquiera que gane, ojalá que sea en 1ra. vuelta", posteó el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo. Es evidente dónde está parada 'Toto', y dolarizado, igual que su jefe.

Según Clarín, hay indicios de demoras en ciertas cadenas de abastecimiento, nuevas remarcaciones y "algunos faltantes de productos en supermercados, almacenes y kioscos". Pero también es un problema para Clarín porque no le apetece Milei y no quiere Massa pero no puede rescatar del subsuelo a Patricia Bullrich.

Matar o morir

Las entidades financieras solicitaron US$ 125 millones al BCRA para cubrirse ante una eventual demanda inusual de billetes durante este martes 10/10: Javier Milei recomendó no renovar los plazos fijos en pesos. La Libertad Avanza quiere la fotografía del 'blue' a $1.000, la humillación suprema de Massa, la demostración de que la 1ra. vuelta se encuentra al alcance libertario.

$ 1.000 es la nueva línea de defensa. 'Manos amigas' han intentado dilatar lo irreversible en estas condiciones. Según Noticias Argentinas, "ofrecieron US$ 2 millones a $910, luego otros US$ 2 millones a $920, y por último otros US$ 2 millones a $ 930. En total, fueron US$ 6 millones de intervención de las 'manos amigas' que no tuvieron el efecto de antes."

Sergio Massa tiene escasas herramientas pero se atrinchera en otros datos: todavía la economía no se paraliza, anuncia estímulos por doquier y mira las encuestas que dicen que Javier Milei vive en meseta desde hace varias semanas.

Milei lo sabe y es lo que está intentando destrabar.

Massa criticó a Milei en declaraciones a la plataforma digital Gelatina, y consideró “gravísimo que Milei por un voto esté timbeando el ahorro de la gente”.

No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001 No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001

Luego, él intentó llevar tranquilidad al afirmar que "los ahorros de los argentinos están seguros en este momento".

Este idea y vuelta es apenas un anticipo de lo que sucederá si hay balotaje.

El sistema financiero está con US$ 15.000 millones de depósitos privados, según la última cifra del BCRA, al 04/10.

Tras la crisis de 2001, los bancos sólo pueden prestarle dólares a exportadores que tengan ingresos en 'moneda dura', por lo que tienen un excedente de billetes, al punto que pagan apenas 0,24% anual por un plazo fijo en dólares, según el promedio que realiza el propio BCRA.

En teoría, los bancos tienen en sus bóvedas US$ 4.500 millones para reponer stocks ante hipotéticos retiros de depósitos.

Ahí resiste Massa, apostando a instalar que Milei va por la profecía autocumplida y sería un desastre para Doña Rosa y Don José. No es sencillo. Hora de definiciones para muchos electores. Muchos dicen que el comicio depende de las opiniones 72 horas antes del comicio pero es probable que los sucesos esta semana condicionen lo que vendrá.

