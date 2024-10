Marcha federal universitaria: Rosario hace ruido contra el ajuste de Milei

Dentro de ese contexto, el rector señaló que también espera que la movilización sea un mensaje para que se introduzcan modificaciones razonables al proyecto de Presupuesto 2025 que fue elevado al Congreso. "Queremos advertir que si no se modifica se está planteando un escenario incluso más complejo que el que atravesamos en este año", indicó.

En ese sentido, también solicitó que se sostenga la Ley de Financiamiento Universitario debido a que "es una ley razonable que resuelve el problema presupuestario y salarial, que incorpora una cláusula específica para tener previsibilidad presupuestaria con una actualización bimestral conforme los índices de inflación informados por el INDEC".

Asimismo "incorpora un artículo específico para resolver la angustiante situación salarial de trabajadores docentes y no docentes, y con un plan de recomposición del desfasaje del 50% que se produjo entre los incrementos otorgados de noviembre hasta acá y la inflación en el mismo período de tiempo", agregó.

Docentes, y no docentes, por la educación pública

Los sindicatos docentes serán de la partida: Amsafé junto a Sadop estarán en la convocatoria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RosarioAmsafe/status/1840808394426302789&partner=&hide_thread=false Paro nacional y movilización de toda la educación pública! pic.twitter.com/eQBHTdP2H2 — Amsafe Rosario (@RosarioAmsafe) September 30, 2024

Por su parte, desde COAD, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR, manifestaron que "Como en cada rincón de la Argentina, vamos a inundar las calles de nuestra ciudad de Rosario para exigir salarios dignos para los trabajadores, aumento del presupuesto educativo y basta de atacar a la ciencia social".

Al respecto, el secretario general de COAD, Federico Gayoso, sostuvo: "Entendemos que no es que no hay plata, sino que hay una decisión política de no invertir en educación y eso es lo que le estamos reclamando a este Gobierno, que la educación no es un gasto, que los trabajadores merecemos cobrar salarios dignos".

A su vez, los no docentes agrupados en la APUR también serán parte de la marcha. "Ratificamos la participación de APUR entendiendo que sin salarios dignos no hay educación pública", comentó Miguel Roldán, secretario general del sindicato.

Tal lo mencionado, desde la UTN, aquellos docentes nucleados en la Fagdut, anticiparon que también participarán "por paritarias en serio, la actualización de las garantías salariales, la inmediata restitución del FONID y que no haya ningún docente por debajo de la línea de pobreza".

En contra del veto de Milei

En ese escenario, y bajo la consigna de "No al veto de Milei a la Ley de Financiamiento", en la ciudad también se movilizarán trabajadores de Correo, cadetes, luz y fuerza, sanidad, químicos de San Lorenzo, bancarios, municipales, camioneros y judiciales, entre otros.

image.png El Monumento Nacional a la Bandera será el epicentro de la protesta.

Más contenidos de Urgente24

Experto revela poderosa técnica para una erección más fuerte

Irán lanzó un centenar de misiles contra Israel y la Cancillería de Argentina condenó la agresión

Tras Trenes Argentinos: Casa de la Moneda y 5 organismos más en la mira

Los torneos a los que Messi e Inter Miami se pueden clasificar

569.911 dólares negros: La UIF apeló el ingreso de Sofía Clerici al blanqueo