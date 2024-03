Los empleados de comercio exigen el horario corrido por el aumento del boleto de colectivo

"Hoy va a salir el decreto que ya firmé y después tiene que aplicarse en la Sube, pero esto ya no depende de la intendencia", dijo Poletti en conferencia de prensa. Con este decreto, el boleto de colectivo aumentará por segunda vez en menos de un mes. El aumento anterior fue el 8 de febrero, cuando el precio pasó de $220 a $380.

Poletti se refirió a los fondos para el transporte que no mandó el Gobierno de Javier Milei y aseguró que acompañará al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, si decide hacer un reclamo ante la Justicia.

Por último el mandatario local se refirió a la Red de Intendentes que se reunieron en Buenos Aires para evaluar las estrategias para reclamar los fondos de transporte y aseguró que "todavía no había nada oficial por dónde pudiéramos reclamar legalmente", y agregó que "La semana que viene nos vamos a reunir para ver cómo actuamos todos en forma común".

Los empresarios quieren un boleto de colectivo de $1000

Roberto Albizu, empresario de transporte de Santa Fe, se mostró en desacuerdo con el aumento que decretó Poletti, porque entiende que el valor del boleto de colectivo debería ser cercano a los $1100 y $1200. “El valor de colectivo no es de 700 pesos, es mucho más”, se quejó el empresario entrevistado en AIRE.

Sin embargo, Albizu entiende que, además de los empleados de comercio, “El usuario no ha tenido los incrementos salariales para soportar el pase de 200 pesos a 700 pesos”. Además, el empresario dijo que el acuerdo por el precio del boleto de colectivo, alcanzado por los intendentes de Santa Fe, Córdoba y Rosario, “pasa por lo político y no lo técnico”, porque cada ciudad tiene su propio costo.

Por último, Albizu se refirió al acuerdo salarial con los choferes y dijo que no está cerrada, porque “Todavía no sabemos con exactitud cuál va a ser el aporte de la provincia, luego de que la Nación dijera que no va a mandar nada. Tampoco sabemos cuánto va a poner cada municipio”.

Debido al desacuerdo entre UTA y los empresarios de transporte por el aumento del salario de los choferes, que quieren cobrar lo mismo que los de Buenos Aires, el gremio lanzó un paro de colectivos para el próximo martes 5 de marzo en todo el interior del país.

