JXC presentó un proyecto para modificar la ley de fueros

Además, ejemplificó su posición con el caso judicial del exministro de planificación Julio De Vido. Argumentó que él "amparado en sus fueros pudo evitar el allanamiento a su domicilio cuando se lo acusó de enriquecimiento ilícito".

Por último a modo de justificar su iniciativa el diputado concluyó: "Estamos dando un mensaje claro a la ciudadanía de que no vamos a propiciar ningún privilegio más allá de aquellos que están establecidos por nuestra constitución y que no es potestad nuestra modificarlos per se", concluyó.

A su vez el diputado de JXC, en línea con el proyecto mencionado comunicó a través de su cuenta de Twitter que presentó otra iniciativa junto a su espacio político para derogar los fueros del presidente y vicepresidente.

"Presentamos un proyecto para derogar los fueros del presidente y vicepresidente. Nuestra Constitución Nacional es clara y establece que solo los legisladores tienen fueros. Mantener este régimen de inmunidades no es otra cosa que sostener un régimen de impunidades".

