Guillermo Moreno: "Alberto y Cristina deben renunciar"

“Yo no sé quién le pone estas ideas económicas en la cabeza”. Cristina no sabe nada de economía, no entiende, y los gráficos que presentó están todos equivocados. La escuché atentamente. No sé por qué le hacen decir estas cosas”, deslizó.

E insistió: “Lo que dijo está mal, no sé por qué habla de lo que no sabe. Lo que habló no fue una política económica, contó algunos detalles. Ella no sabe, no está apta para explicar un programa económico. Esto no pasaba en la década ganada, cada uno hablaba de lo que sabía. Cuando dio los ejemplos como la sustitución de importaciones y la visita comercial a Angola, ya no se pueden aplicar porque esto está irreversiblemente fracasado”.

image.png La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su exfuncionario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Además, el exfuncionario de CFK comparó la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con las de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa. “Todos sabíamos que estaban acabadas. Lo único que falta es ver quién atornilla los tornillos del cajón”. Y agregó: “Es el fracaso de Alberto y Cristina”.

El dirigente peronista manifestó también su preocupación por la exposición económica errónea de CFK y su impacto en sus seguidores: “Algunos compañeros y la población que la está escuchando puede creer que lo que está diciendo es cierto. Lo peor que puede pasar es que quienes la escuchan crean que tiene razón y está bien, pero no. Está equivocada, no sabe de Economía”, lanzó.

Guillermo Moreno ,además, se mostró preocupado y pesimista por el futuro del FDT y su desempeño en las elecciones presidenciales del 2023. “Si seguimos así las elecciones del año que viene se pierden por 20 puntos. La culpa es de los dos. No hay Alberto sin Cristina”, cerró.

Más contenido de Urgente24

"Estado estúpido" vs. "los que les cuesta ver": La respuesta de Alberto a CFK

Chiche Duhalde, candidata, embiste contra CFK por "desubicada"

Mosquitos invaden una provincia a pesar del invierno

Le sale caro: Marcelo Tinelli cierra a un artista estrella

Duro revés para CFK: La Corte rechazó todos sus planteos