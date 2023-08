Juan Grabois al rescate de Julio Zamora

Rescato mucho que un dirigente como Grabois, que está en una boleta conmigo, también esté diciendo que tengo que tener la otra boleta. Es un acto de justicia y tiene que ver con lo que queremos para el conjunto. No se trata de beneficiar personalmente a un candidato, sino de que nuestro espacio, Unión por la Patria, tenga más votos en estas elecciones. Para eso es necesario que estemos compitiendo en igualdad de condiciones y con la mayor cantidad de boletas posibles. Lamentablemente, eso no sucede hasta el día de hoy. Rescato mucho que un dirigente como Grabois, que está en una boleta conmigo, también esté diciendo que tengo que tener la otra boleta. Es un acto de justicia y tiene que ver con lo que queremos para el conjunto. No se trata de beneficiar personalmente a un candidato, sino de que nuestro espacio, Unión por la Patria, tenga más votos en estas elecciones. Para eso es necesario que estemos compitiendo en igualdad de condiciones y con la mayor cantidad de boletas posibles. Lamentablemente, eso no sucede hasta el día de hoy.

zamora grabois.jpeg Juan Grabois y Paula Abal Medina visitaron a Julio Zamora en Tigre.

