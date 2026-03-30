José de San Martín vapuleado: Granaderos tocan ABBA para Karina Milei

Mamma Mia,

Dancing Queen, y

Chiquitita.

También es cierto que Castellanos no tenia opción. En definitivas él sigue las órdenes del jefe del Ejército (Presti) y del Comandante en Jefe (Javier Milei).

Embed "ABBA":

Por las canciones que tocó la banda del regimiento de Granaderos para el cumpleaños de Karina Milei pic.twitter.com/T3i4CjKlBo — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 31, 2026

ABBA fue un cuarteto musical sueco integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad.

La fanfarria concluyó con la Marcha de San Lorenzo... todo sea por 'las formas'. Yari Robinson Luongo es el director de la banda.

Granaderos a Caballo es integrado por escuadrones montados (Riobamba, Junín, San Lorenzo, Maipú) y de infantería (Chacabuco, Ayacucho), además de la Fanfarria citada.

Mientras tanto, en las Fuerzas Armadas la situación está de mal en peor...

Embed - "La gestión de Petri destrozó la obra social"

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