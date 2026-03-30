El Regimiento de Granaderos a Caballo es una unidad histórica de élite del Ejército Argentino, fundada por José de San Martín en 1812 y cuyo bautismo de fuego fue el combate de San Lorenzo.
LA DECADENCIA NO TIENE FINAL
José de San Martín vapuleado: Granaderos tocan ABBA para Karina Milei
La banda del Regimiento de Granaderos a Caballo interpretó un repertorio de ABBA para el cumple feliz de Karina Milei: Ay José de San Martín.
Sin embargo, con el teniente general Carlos Presti al frente del Ejército y del Ministerio de Defensa, su banda musical ameniza las reuniones del Presidente y su familia.
Granaderos a Caballo es parte del cotillón de los Milei, que aborrecen el Estado pero se aprovechan de él hasta para ahorrarse un festejo de cumpleaños.
El Teniente Coronel Cristian Castellanos es el actual jefe del Regimiento que es custodia presidencial. Él tomó el mando en diciembre de 2025, relevando al Coronel Matías Mones Ruiz.
Castellanos es quien autorizó que la Fanfarria Militar 'Alto Perú' celebrara el cumpleaños número 53 de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, interpretando en el Patio de las Palmeras, de Casa Rosada, un popourrí de ABBA, el conjunto preferido de la secretaria general de la Presidencia y titular del partido La Libertad Avanza:
- Mamma Mia,
- Dancing Queen, y
- Chiquitita.
También es cierto que Castellanos no tenia opción. En definitivas él sigue las órdenes del jefe del Ejército (Presti) y del Comandante en Jefe (Javier Milei).
ABBA fue un cuarteto musical sueco integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad.
La fanfarria concluyó con la Marcha de San Lorenzo... todo sea por 'las formas'. Yari Robinson Luongo es el director de la banda.
Granaderos a Caballo es integrado por escuadrones montados (Riobamba, Junín, San Lorenzo, Maipú) y de infantería (Chacabuco, Ayacucho), además de la Fanfarria citada.
Mientras tanto, en las Fuerzas Armadas la situación está de mal en peor...
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