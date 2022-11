Jorge Macri lo hizo: Larreta y Bullrich, unidos en su boda

Sin embargo lo que logró el primo de Macri es reunir a la líder del PRO y al Jefe de gobierno en un espacio distendido ¿? De acuerdo al mismo diario a las 20 horas la pareja recibió a más invitados en el restaurante de La Rural, ubicado al lado del lugar donde se hizo la ceremonia.

Entre los invitados se encontraron el ex presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada; la Presidente del PRO Nacional, el Jefe de Gobierno de CABA. También los Diputados Nacionales, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Waldo Wolf, Gerardo Millman y María Sotolano.

Además, fueron invitadas muchas personalidades como Mirtha Legrand, Carolina Pampita Ardohain, Flavia Palmiero, Viviana Canosa, Yanina Latorre, Pia Shaw, Flor de la Ve. Guillermo Andino, Luis Novaresio , Baby Etchecopar, Paulo Vilouta y Toti Pasman se suman al extenso listado de celebrities.

INTERNA PRO

La profundización de la discordia entre Bullrich y Larreta ocurrió con el claro respaldo de Patricia Bullrich a la candidatura a jefe de gobierno de Jorge Macri. Luego, Horacio Rodríguez Larreta, en un intento de desafiar a Mauricio, el primo de Jorge, filtró la idea de un pacto con la UCR (vía Martín Lousteau y Gerardo Morales) en un acto radical ante la presión de los halcones.

En ese sentido, Larreta había cruzado a Bullrich quien lo había acusado de “entregar la ciudad” por el presunto pacto con la UCR en el acto radical. “La ciudad no es mía, no soy dueño. Yo no creo en esa visión de la política. La gente lo va a decidir en las PASO".

https://twitter.com/LautaroMaislin/status/1587416313865113600 Patricia Bullrich a Felipe Miguel: “La próxima te rompo la cara”



Fue durante la presentación de “Para qué” de Mauricio Macri pic.twitter.com/jBWtjbOXpB — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) November 1, 2022

Pero lo que terminó por generar un tambaleo de las bases del PRO fue la difusión de un video que reflejó un duro reproche de Patricia Bullrich al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel. “No me crucés más por la tele porque te rompo la cara”, se escucha en la pieza audiovisual

La reacción de Bullrich sembró más dudas sobre su relación con Larreta. La líder del PRO, tras la difusión manifestó: "Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar; no me van a correr de la candidatura".

“Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas; como el chico este de quien ni me acuerdo el nombre (por Felipe Miguel), que salió a decir cualquier cosa. No es lógico que yo tenga una postura y te manden 20 voceros, tipo perros, para que digan cualquier cosa. Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo y no que me mande soldaditos a hablar", remarcó.

"No quiero más hipocresías, ni que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra. Horacio, si hay alguna discusión entre él y yo, tengámosla, clara, concreta, de frente, y punto. Basta", concluyó.

Horas después, Larreta, fiel a su estilo más dialoguista, evitó confrontarla y se diferenció de su correligionaria. Tal como contó Urgente24, expresó: “Yo no me engancho en las peleas internas. Estoy para pelear contra la inseguridad. Yo di la pelea para dejar las escuelas abiertas cuando el gobierno no quería hacerlo. No hay manera de que me enganche. No creo en la grieta, en la agresión, en la violencia”. Y añadió: " Las cosas que hablo con ella las hablo en privado. Públicamente no me van a encontrar en discusiones internas. Yo trabajo para la unidad, más allá de todas las tensiones que puede haber".

