Iniciaron mediaciones en el caso CoinX

Pero Chiesa afirma que su hipótesis de trabajo incluye citar a Milei ante la Justicia "como garantía de la deuda."

Ante alguna acusación, Milei ya dijo:

"Yo hice un video con ellos, explicando de donde sale el negocio. (...) Pero yo les dije que tenían que cambiar porque si no yo no seguía con ellos. (...) Ellos decidieron no aceptar mi sugerencia de modificar algunos parámetros y decidieron cambiar las condiciones pero yo ya no estaba ahí. (...) Puede que tuviera que hacer la aclaración (que yo ya no estaba de acuerdo) pero el tema es que están devolviendo la plata, porque habiéndose caído el Bitcoin son cosas que pueden pasar."

Pero, según el abogado Chiesa, "Milei, es un influencer importante en la relación de esta empresa (por CoinX) para que los damnificados inviertan en esta nueva estafa piramidal."

El diario Ámbito Financiero publicó Según advierte y denuncia la Comisión Nacional de Valores, la empresa no tiene respaldo legal para funcionar como tal: "Por no contar con la autorización legal de esta CNV para ello, corresponde intimar a CoinX, CoinX World y al Sr. Juan Manuel Malaspina, al cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados".

-----------

Más contenido en Urgente24:

La cabeza rota: Piqueteros furiosos por tener que trabajar

Corrupción: Nueva denuncia contra Mayra Mendoza

Bill Gates dona una fortuna para 'salir vivo de la lista'

CFK sin escapatoria: En Casa Rosada la dejaron pegada al cepo a Netflix

Ni aviones ni tanques pero Jorge Taiana presenta uniformes