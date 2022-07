Buscó sicario, pagó con cripto pero el FBI dio el alerta

Los gobiernos realizan seguimientos en la Dark web, en especial porque intentan identificar pedofilia, terrorismo y tráfico de criptomonedas con fines de evasión fiscal.

El FBI identificó que había una orden de contratación de sicario dando vuelta para asesinar a una persona de 45 años residente en Treviso, asesinato por encargo a pagar con criptomoneda.

Es llamativo pero en la Dark web hay una agencia de contrataciones de sicarios para crímenes por encargo. El FBI logró rastrearla por el tráfico de criptomonedas.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni realizó una búsqueda intensa y logró dar con la identidad de la posible víctima: un hombre de 45 años.

Los hombres de la comisaría de Conegliano pusieron en marcha de inmediato una actividad de protección -totalmente confidencial- para garantizar su seguridad personal.

Ahora había que encontrar a quien intentaba contratar al sicario.

Investigaciones adicionales delegadas por la fiscalía de Treviso, la Policía local y la de Venecia, permitieron conocer importantes huellas electrónicas relacionadas con los pagos ya realizados a un sicario.

El rastreo de la billetera virtual y el movimiento de la criptomoneda utilizada permitió el rastreo e identificación de un hombre de 34 años, también de Treviso, enamorado de una mujer que era pareja de quien debía morir. Fue detenido y procesado por amenazas agravadas.

"La identificación exitosa de un usuario que opera en la dark web -subraya la policía postal- atestigua que la parte no indexada de la Red, donde se ofrecen libremente bienes y servicios ilícitos, hasta ahora considerada impenetrable por la policía, ya no es tal. Las modernas técnicas de investigación utilizadas por la Policía Postal y de Comunicaciones, en particular las de rastreo de pagos en criptomonedas, permiten, como en este caso, rastrear a los titulares de billeteras de criptomonedas", afirma el comunicado de las autoridades italianas.

