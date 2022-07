Meta cierra Novi, su cartera criptos, el 1/09

Cuestiones de privacidad e injerencia en los asuntos públicos que Meta arrastra desde hace años no son vistos como buenos indicadores parta una empresa que quiere hacerse con el control del sector financiero internacional.

La idea de que Meta tome el control de los criptoactivos no es nada atractiva para la opinión general. El propio Congreso de los EE. UU. puso fin a cualquiera de los proyectos de Mark Zuckerberg que involucran criptoactivos.

Los planes de Meta con criptomonedas no funcionaron

Novi se lanzó en octubre de 2021 para cambiar divisas utilizando una billetera digital alojada en Meta; primero en Guatemala y Estados Unidos, con la intención de extender el servicio al resto de los mercados, pero su vida útil, no llegará al año. El anuncio no parece casual en días donde las criptos no la pasan de lo mejor.

metaverso.jpg La tecnología de Novi pasará a Metaverso con un programa actualizado

No todo está perdido

Según informó Meta, la tecnología creada para impulsar la plataforma de Novi se "aggiornará" para recorrer los caminos del metaverso que prometió el CEO de la exfacebook

Al parecer el proyecto, poco claro hasta el momento, apunta a un sistema de comercio de activos en el universo digital creado por la empresa tal vez relacionados con una moneda virtual que opera dentro del metaverso sin valor exterior pero controlado por la misma empresa. Sería como una moneda virtual dentro de la ciudades virtuales de Meta. algo así como la moneda de un barrio cerrado.

Lo cierto es que el intento de Novi funcionó apenas pocos meses por la opción de Meta en usar USDP porque lo consideraba mucho más estable que su producto financiero, en lugar de token. De ahora en más les queda apostar a su entrada en los productos NFTs. Es la próxima incógnita a revelar ¿les irá bien?

