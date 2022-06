Facebook/Meta: Bye bye Sheryl Sandberg, N°2 de Zuckerberg

Sheryl Sandberg deja su cargo de directora de Operaciones de Meta Platforms Inc., propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram, después de 14 años. Una vocera de Meta dijo que la decisión de Sandberg no tiene nada que ver con una investigación reciente sobre si usó los recursos de Meta para tratar de ocultar una noticia sobre un ex novio. La vocera agregó que la investigación ha terminado y ha sido resuelta.