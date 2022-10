Indignación en La Plata: Olvidan a un nene dentro del jardín

Nos hacemos cargo del error, fue un error nuestro, de las maestras, yo hablé con los papás, les dije ´si les pido perdón es una falta de respeto´, todavía no lo puedo digerir, nos atravesó de una manera increíble, estamos muy angustiados. Nos hacemos cargo del error, fue un error nuestro, de las maestras, yo hablé con los papás, les dije ´si les pido perdón es una falta de respeto´, todavía no lo puedo digerir, nos atravesó de una manera increíble, estamos muy angustiados.

image.png Jardín de infantes "De Paso Paseo" (Foto Google Maps)

La madre del infante, Karen, relató en una entrevista con Todo Noticias que el marido, por temas laborales, iba a llegar un poco más tarde en recoger al nene del jardín y, ambos, habrían avisado que a partir de esta semana se iban a manejar así.

Sin embargo, cuando llegó a buscar a su hijo, se encontró con las persianas bajas y las puertas cerradas. Ante la desesperación, comenzó a tocar el timbre y golpear la puerta sin obtener respuesta. Llamó a su mujer y la pareja pensó lo peor, que podrían haber robado a su hijo.

Tras un llamado al 911, se presentaron en el lugar efectivos policiales y bomberos pero cuando estaban por forzar la entrada llegó la docente al lugar para abrir la puerta. La directora, que no suele quedarse hasta el final de la jornada, también volvió al jardín para hacerse cargo de la situación.

Alarmado por la situación, el papá del nene se dirigió a la comisaría Novena para radicar la denuncia por abandono de persona y el caso tomó intervención la UFI N° 15 con la fiscal, Cecilia Corfield.

Franco le dijo al noticiero A24, que el nene se encontraba bien aunque sí pudo registrar todo; y que costó pero pudo dormir sin ningún problema durante la noche.

Además, el padre contó:

La puerta tenía rejas y vidrio, él tiene 2 años así que trataba de calmarlo, le mostraba un video en el celular y se calmaba, lo que sí, se asustó mucho cuando llegaron los bomberos. Fue insólito, no podíamos creer que no tuviesen un registro, traicionaron nuestra confianza. La puerta tenía rejas y vidrio, él tiene 2 años así que trataba de calmarlo, le mostraba un video en el celular y se calmaba, lo que sí, se asustó mucho cuando llegaron los bomberos. Fue insólito, no podíamos creer que no tuviesen un registro, traicionaron nuestra confianza.

Karen asegura que la directora nunca le pidió perdón por la terrible situación que tuvo que pasar su hijo, lo único que la relaja es que se encuentra sano y salvo.

La otra cara de la moneda

Por otro lado, la perspectiva cambia desde el punto de vista de la directora del jardín maternal, quien declara que es la primera vez en 32 años desde que abrieron el lugar que sucede una situación de esta índole.

A pesar de que concuerda que el padre del nene había llegado tarde a buscarlo, contradice lo que dijo la madre en su entrevista con TN donde declaró que ellos habían avisado al jardín sobre el retraso.

Patricia Rey, en la entrevista con C5N, manifestó:

Nosotros siempre tenemos el celular, él nunca mandó nada, ni un mensaje, nada. No aviso Nosotros siempre tenemos el celular, él nunca mandó nada, ni un mensaje, nada. No aviso

En cuanto al horario, dijo que para cada alumno es diferente porque es un maternal por lo que la entrada y salida de los nenes se adecua al horario de cada padre.

Para cuando se dieron las 6 de la tarde ya casi no había infantes en el jardín y, el pequeño en cuestión, se había dormido por lo que nadie, ninguna de las maestras, habían notado que todavía faltaba que pasaran a buscar a uno.

Sigue el relato:

Las maestras se equivocaron Las maestras se equivocaron

Tanto la directora como las docentes se enteraron de la situación que ocurrió por un tercero y, ante la desesperación, dieron la vuelta y volvieron al lugar de los hechos. Patricia desmintió, en su entrevista con C5N, que fueron los bomberos quienes lo rescataron y abrieron la puerta.

Además, asegura que el nene se encontraba tranquilo y, lo que más destaca, es que cuando los padres arribaron al maternal, su hijo seguía dormido. No fue hasta media hora después del cierre que se despertó y se acercó a la puerta de entrada.

La directora comentó que si habló con el padre del nene y se disculpó por la situación que tuvo que vivir tanto él como el hijo. Continúa el relato:

Hablé con ellos, le dije ‘Mirá, si te pido perdón es una falta de respeto porque la verdad el error es nuestro, no hay palabras para esto que paso. Hablé con ellos, le dije ‘Mirá, si te pido perdón es una falta de respeto porque la verdad el error es nuestro, no hay palabras para esto que paso.

Para los docentes que permitieron esta falta de responsabilidad, recibirán la sanción correspondiente. Además, los agentes de la comisaría N°9 indicaron que van a identificar a los responsables del jardín, quienes deberán acreditar si el lugar cuenta con la habilitación correspondiente.

WhatsApp Image 2022-10-21 at 3.50.10 PM.jpeg Entrevista de C5N con Patricia Rey, directora del jardín maternal “De paso, paseo”

