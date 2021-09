Horacio Rodríguez Larreta y una foto ganadora

Las diferencias entre el ex presidente y el jefe de Gobierno porteño dentro del PRO no son nuevas, por lo que no sorprende la reacción de un Larreta que busca construir una imagen de liderazgo en la coalición opositora. Y ahora, con la caída de Macri en Córdoba, las puertas del juego se abrieron para todos los referentes de Juntos por el Cambio.