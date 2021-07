Martín Lousteau apoyará a la lista "blue" de Juez en Córdoba

Sin embargo no se trata de una interna partidaria, sino de una interna que puede definir el futuro electoral y quitarle potencia a una victoria casi asegurada de Juntos por el Cambio en Córdoba. Justamente, lo negativo del hecho de no haber logrado un acuerdo, algo que manifestó Luis Juez, reside en que una victoria contundente le marcaría el camino al Gobierno nacional en lo que queda de mandato, a diferencia de estos dos primeros años, donde no hubo demasiada resistencia a sus movimientos.

Tanto Rodrigo De Loredo como Luis Juez resultan ser los caídos de la unidad, y al parecer Martín Lousteau se identifica con ellos. El dato de su apoyo es no menor, ya que abrirá el juego para que otros dirigentes intervengan en señal de apoyo a ciertos candidatos, como ya lo hizo Macri con el propio Santos algunos meses atrás.

https://twitter.com/ljuez/status/1420505298893168643 Veo a mis compañeros de ruta de #CambiandoJuntos y siento que hemos conformado un listón. Una opción que aporta renovación, decencia y firmeza contra los abusos del kirchnerismo. pic.twitter.com/4N20KWgJJV — Luis Alfredo Juez (@ljuez) July 28, 2021

Al parecer, Martín Lousteau estaría rompiendo con lo pactado en la mesa grande de Juntos por el Cambio. Los dirigentes, luego del revuelo y el quiebre que produjo el paso del ex presidente, acordaron con los locales no intervenir en cuestiones de campaña e imagen (no así de armado).

Pero a Lousteau parece importarle poco generar más rispideces en una oposición que parece empezar a auto flagelarse justo cuando el Gobierno nacional está en un momento delicado aunque saliendo de lo peor del año. Al parecer, Córdoba es una foto de las rajaduras que hay en la mesa porteña, donde se sientan Macri, Patricia Bullrich, el propio Lousteau, y el hasta ahora silencioso Horacio Rodríguez Larreta.

https://twitter.com/rodrigodeloredo/status/1420544473952661505 Vamos a defender Córdoba y a ponerle un límite al Kirchnerismo, construyendo una alternativa que nos permita salir del populismo que solo construye pobreza, desincentiva inversiones, y se sostiene con autoritarismo. Es con honestidad y firmeza. #CambiandoJuntos #DefenderCordoba pic.twitter.com/ttFt05d2O8 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) July 29, 2021

Un eventual desembarco de la cúpula nacional trasladará la interna que hay en Córdoba a todo el país, lo que no sería nada bueno. A riesgo de ello, los líderes deben saber cómo moverse con inteligencia.

La división en tiempos pasados no funcionó. Incluso Córdoba también fue un ejemplo de ello cuando se enfrentaron Mario Negri y Ramón Mestre, hoy juntos para enfrentar a Luis Juez y a Mario Negri. De allí vino la paliza que Juan Schiaretti le dio a ambos en materia electoral, en la provincia madre de la oposición.