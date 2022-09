Energía y subsidios: Cómo viene el nuevo esquema

La pérdida progresiva del subsidio se hará en tres etapas. Para la tercera, que se presume en enero, el 57% de los usuarios cordobeses pagarán el precio real de la luz (más de 800 mil), justo en el mes de más consumo.

“Faltan elementos para trabajar, dentro de todos los que no se han registrado habría que cruzar datos de una u otra manera porque tenemos que presumir que muchos no registrados no han tenido acceso a sistemas informativos”, señalaron desde el ERSEP (Ente Regulador de los Servicios Públicos) a La Voz. Para los organismos provinciales, el nuevo esquema podría haber mezclado a “ricos y pobres” en materia económica, exigiendo un aporte igual entre ambos.

Un dato que podría reflejar eso es que el 62% de los usuarios de cooperativas, es decir empresas que prestan servicio donde no llega EPEC, quedaron fuera de los subsidios. Esto sucede en pequeños pueblos, donde se pueden llegar a complicar las telecomunicaciones y donde más carencia concentrada hay.

En cada caso, el Estado deberá salir a analizar puerta a puerta que sucedió para que tanta gente quede afuera. Y en Córdoba no es el único lugar donde sucedió eso.

Nación tenía prevista una baja del 10% de los usuarios subsidiados. Sin embargo, ese número sería enormemente mayor.

La estrategia elegida por el Gobierno nacional sería la de dar un primer “cachetazo” con los aumentos en septiembre, que empujen a los niveles socioeconómicos más bajos a anotarse progresivamente. Aunque eso no evitaría las repercusiones políticas de un aumento que podría llegar a superar el 19% para la boleta de septiembre.

