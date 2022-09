Diego Santilli, una obsesión de Mauricio Macri

La confianza en Joaquín De la Torre confirma la afición de Javier Milei por masticar caramelos de madera. La confianza en Joaquín De la Torre confirma la afición de Javier Milei por masticar caramelos de madera.

Sin embargo, en defensa de Milei habrá que afirmar que no es el único en su universo con semejante paladar. Ya ocurrió en el derrape con Omar De Marchi.

Volvamos al PRO bonaerense, Mauricio Macri y Diego Santilli.

de la torre.jpg Joaquín De la Torre comparte el espacio con 2 simpatizantes del Club Independiente, Cristian Ritondo y Néstor Grindetti. Llamen a Fabián Doman.

Obsesiones

El periodista Alberto Valdez, 'Beto' tanto para sus amigos como para lo que no lo son, es un conocedor hasta de las minucias del PRO, y en su cuenta en la red social Instagram, él subió un video en el que afirmó que Mauricio Macri tiene casi una obsesión personal por impedir que Diego Santilli sea el candidato del espacio a gobernador bonaerense.

Siempre según Valdez, Macri considera que Santilli carece del conocimiento o la experiencia o algo parecido para heredar a Axel Kicillof.

'Beto' no lo dijo pero es necesario preguntarse:

¿por qué María Eugenia Vidal sí tenía o el conocimiento o la experiencia o algo parecido pero Santilli no?

¿Es subestimación de Macri o viejas cuentas pendientes de parte del cofundador del PRO conocido por sus rencores y obsesiones propias de la inseguridad permanente a la que lo condenaron Franco Macri y la falta de terapia?

Habrá que esperar a nuevos videos de 'Beto', con la escenografía de elegantes plafonds de mimbre. Sin embargo, surge un Macri especialista en Grietas, no sólo con CFK y con Sergio Massa sino también con Larreta, Santilli y vaya uno a saber cuántos más dentro del PRO.

Según Valdez, Macri no le ha perdonado, sino que tiene anotado en su bitácora de venganzas eternas, el desaire que le provocó Larreta en el cierre de campaña 2021 cuando pidió un aplauso para el ex Presidente pero no lo dejó hablar. "Él no olvida que lo quisieron jubilar". Ufffffff. Llamen a Carlos Bianchi.

Para él, la guerra doméstica en el PRO no tiene retorno, se refleja en particular en Provincia de Buenos Aires, porque es el mayor distrito electoral y de peso relevante en una presidencial, que es distrito único.

En ese combate frontal, y sin tregua ni consensos, aclaró, Bullrich / Macri tienen a Santilli como un muñeco a voltear para desgaste de Larreta.

PATRICIA BULLRICH MAURICIO MACRI.jpg Patricia Bullrich con poncho onda Mario Ishii, y Mauricio Macri.

Encuestas

El presidenciable jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma exhibe una encuesta, presencial -más cara que las online y/o telefónicas, se encargó de aclarar 'Beto'- que lo exhibe muy por delante de Bullrich en cualquier elección interna en Juntos por el Cambio, y la fotografía grupal de la semana pasada intenta corroborarlo ("una imagen vale más que 1.000 palabras").

Larreta-dirigentes.jpg Horacio Rodríguez Larreta logró una masiva foto en Palermo.

Urgente24 agrega: En especial si consolida su acuerdo con la UCR.

En cambio Bullrich exhibe una encuesta de Management & Fit (Guillermo Seita, el gran perdedor en el municipio cordobés Marcos Juárez por las elucubraciones que nunca se cumplieron) y otra de Jorge Giacobbe (h), quien es un promotor explícito de Bullrich, aún cuando era columnista de Viviana Canosa, a quien Milei sigue rogando que juegue ya mismo de su lado, al menos para no perder vigencia.

Si no hubiera PASO, está muy claro que entre Larreta y la UCR hay una historia, y entre Bullrich, Macri y, tal vez, Milei, puede existir otra. Vaya uno a saber. Elucubraciones antes de la primavera 2022.

