En dicha carta, Emerenciano redactó una serie de demandas, llena de errores ortográficos, donde estipula que pretende contar en su celda con una radio, un televisor, un ventilador, visitas que no sean solo de conocidos y volver a verse con Marcela Acuña, no así con su hijo, a quien no nombró.

rechazan-nulalidad-de-los-sena (4).jpg La carta completa de Emerenciano Sena (Foto: Infobae)

“Con todos los enumerados no cuento porque nuestra señoría los ´prohíbe´. Hasta ahora a mí no me consta, por eso la precedente no dando para más”

Por otro lado, la defensa de Sena presentó un video donde se se puede observar fragmentos de los momentos claves del viernes 2 de junio, secuencia que inició a las 2 de la madrugada cuando César Sena y la víctima permanecieron durante más de una hora y media en el interior de la camioneta, hasta que se fueron del lugar.

El audio clave entre Emrenciano y Obregón

El Equipo Fiscal Especial accedió a una comunicación entre Emerenciano Sena y su mano derecha, Gustavo Obregón, que data del pasado viernes 2 de junio cerca del mediodía y que complica al líder piquetero acerca de la premeditación.

Según compartió el portal Diario Chaco, Sena le envió un audio a Gustavo Obregón a las 13:04, desde uno de sus teléfonos celulares, y a tan solo minutos de la franja horaria en la cual los fiscales consideran que Cecilia Strzyzowski fue asesinada.

Allí se puede escucha como el líder piquetero se comunicó en código con su cómplice donde le dijo:

“Gustavo, lo de ómicron te voy a dejar en el reloj abajo donde están los focos esos de electricidad, ahí va a estar eso para vos, y vos sabes donde yo me voy a amanecer hoy, porque yo te dije"

"Así que y el César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va, osea que va a cambiar de menú hoy y después va a venir a dormir acá en casa así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pegás a el y tratá de que se quede acá"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1686818457935822858&partner=&hide_thread=false El audio de Emerenciano Sena a Obregón: "César está teniendo un drama, ocupate de eso"



Esta mañana Diario Chaco dio a conocer el mensaje de voz transcripto con el cual los fiscales fundamentaron, entre otras cosas, la premeditación del asesinato de Strzyzowski. pic.twitter.com/XsSH1UARAu — Diario Chaco (@DiarioCh) August 2, 2023

Para cerrar el mensaje, Emerenciano le aclaró que “no le digas a nadie de eso, que quede entre vos y yo nomas, nos vemos". Nueve minutos más tarde, el líder del movimiento piquetero volvió a contactarse mediante otro audio esperando una confirmación, a lo que Obregón le contestó que sí entendió lo que debía hacer.

Esta evidencia funciona como argumento clave para sostener que los Sena estaban al tanto del femicidio, y otorga fuerza a la premeditación que los fiscales investigan.

Mientras esto sucedía puertas adentro, afuera una gran audiencia se manifestó con banderas de apoyo a los Sena. “Libertad a Emerenciano. Preso político” y “No a la violencia, no a la makumba, dónde está Cecilia”, son algunas de las frases que sostenían los protestantes.

rechazan-nulalidad-de-los-sena (2).jpg Gente fuera de Tribunales a favor de los Sena. (Foto: Télam - Pablo Caprarulo)

rechazan-nulalidad-de-los-sena (3).jpg Gente fuera de Tribunales a favor de los Sena. (Foto: Télam - Pablo Caprarulo)

Se espera que para el viernes el juez Sandoval resuelva sobre las oposiciones a las prisiones preventivas del matrimonio acusado, que se fundamentan mañana, mientras que los días 9, 10 y 11 de agosto los defensores de Sena hijo, y de los otros cuatro detenidos por “encubrimiento agravado”, expondrán sus apelaciones ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

