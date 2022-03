Ella, como respuesta a esos cuestionamientos que llegan a su despacho y hasta motivó renuncias, solo pudo ofrece una frase que irritó aún más: “No bajan pero tampoco sube”. (¿¿¿???)

Por otro lado, molestó también que en medio del debate en Comisión del acuerdo con el FMI se haya utilizado el slogan “La deuda es con nosotras”.

https://twitter.com/MercedesFunes/status/1500828973495992321 Por q acaparar una fecha q es de todas si podían marchar contra el Fondo otro día (hoy, x ejemplo)? Por q regalarle nuestra agenda a otras cuestiones? Si no nos unimos en serio no se va a caer nunca, eh. — Mercedes Funes (@MercedesFunes) March 7, 2022

https://twitter.com/ShallowYami/status/1501164431849529346 Hola chicas, perdón por no querer salir a marchar por FMI sí o no, pero nos violan en las calles en pleno día, nos matan y nos tiran como basura, nos violan y los protegen con fueros en el Senado.

Mis prioridades son esas, si la tuya es el FMI, mejor ni salgas a marchar — Yami Olguin (@ShallowYami) March 8, 2022

Una pregunta al margen de todo esto: ¿Qué tiene que ver Mario Ishii con el feminismo y la lucha de las mujeres en un día internacional tan especial? ¿Quién asesora al presidente Alberto Fernández?

image.png La Izquierda se encargó este 8M de separarse del oficialismo con un acto propio en la Plaza de los Congresos. FMI, Milagro Sala y una mezcla de consignas partidarias que terminaron diluyendo la grave situación en la que se encuentran las mujeres.

Elizabeth Gómez Alcorta subejecuta presupuesto

La funcionaria nacional también quedó en la mira en las últimas horas por una nota del diario opositor La Nación en el que denuncia la periodista Gabriela Origlia que se está subejecutando presupuesto:

El fondo original del año pasado era de $6200 millones y se amplió en tres oportunidades. Del total de $17.582 millones, $16.170 millones fueron asignados a la línea 144 y a programas como Articular (otorga recursos a organizaciones sociales que trabajan en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias por motivos de género), Producir (financia proyectos productivos de víctimas de violencia) y Acompañar (brinda apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por seis meses consecutivos para víctimas de violencia de género).

Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, criticó el Programa Acompañar por la falta de amplitud. Ella sostiene que el esquema debería ser más extendido y de más fácil acceso, menos burocrático. “Seguimos reclamando por el pleno funcionamiento a nivel nacional de todas las medidas anunciadas”, sintetiza.

Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres durante la gestión macrista y cofundadora del espacio Las Julietas, insiste en la necesidad de más trabajo “en la territorialidad” y de una jerarquización de los temas en los que avanzar. “Más allá del Programa Acompañar y de algunas medidas para la diversidad, la agenda de género ha perdido efectividad”, opina.

“La incorporación del cupo trans al sector público, el reconocimiento de la paridad de género en distintas áreas privadas y públicas y la participación del Ministerio en la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la de los 1000 días son acciones importantes. Además se crearon una cantidad de programas para el apoyo a quienes están en situación de pobreza y necesidad”, destaca Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim).

Por último, la periodista Camila Dolabjian insistió con algo de los que Gómez Alcorta no se ocupa tampoco:

El año pasado, el Gobierno destinó $1.877.337,5 millones para “actividades con perspectiva de género”, que se reparten entre 14 áreas del Estado. De estas, ocho no gastaron todo su presupuesto, con porcentajes de ejecución de hasta 0%. Se trata del Ministerio de Salud; de Justicia y Derechos Humanos; los organismos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad; el de Educación; de Economía; Ciencia, Tecnología e Innovación; Transporte y Obras Públicas.

Lo insólito del caso es que Gómez Alcorta pida aún más presupuesto cuando se subejecuta en su ministerio y en muchas áreas del Gobierno Nacional. Además, lo que se ejecuta, tampoco es efectivo para un objetivo central de la cartera: evitar las muertes de mujeres a manos de parejas y exparejas.

Dura carta a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta

Infobae informó:

“Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por el triste desempeño del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en nuestro país. Y decimos ‘triste’ no de manera despectiva sino porque nos genera una profunda tristeza que un Ministerio, durante tantos años soñado por nuestras organizaciones, no haya dado las respuestas que debería dar, no solo a pesar de la pandemia, sino especialmente en el marco de una pandemia como la que atravesamos en nuestro país y el mundo”.

Así comienza la carta dirigida al Presidente Alberto Fernández que firmó la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans. Tiene fecha del 28 de diciembre de 2021. Hoy, casi tres meses después, siguen sin recibir una respuesta. “Lo único que nos contestaron es que iban a remitirla al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguimos esperando”, apunta María Rachid, secretaria de Relaciones Institucionales de la FALGBT.

En la carta, la FALGBT manifiesta su descontento con la gestión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la incapacidad para dar respuestas a las necesidades de planteadas por la Federación. Además sostienen que, a pesar de sus demandas, el Consejo Asesor del Ministerio nunca convocó a ninguna autoridad de diversidad del país a sus primeras reuniones.

Por tal motivo, concluyen que la cartera a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta “no refleja la diversidad de identidades y organizaciones que componen el movimiento de mujeres y diversidades, no representa la federalidad de nuestro país, no valora el compromiso y trayectoria de muches de sus militantes e incluso ha dilatado y postergado el debate sobre la incorporación de representantes de las trabajadoras sexuales, algunas de las más afectadas por la pandemia del COVID-19″.

