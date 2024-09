El río Paraná continúa en descenso y el panorama no es nada alentador

image.png Por la bajante, los buques salen con menos carga.

Desde el Instituto Nacional del Agua (INA) vienen monitoreando el panorama que sería similar a lo acontecido en el 2021 pero no tan grave.

Al respecto, Juan Borus, ingeniero del INA, dialogó con Radio Mitre Santa Fe y aseguró que "El escenario que estamos viviendo es el más exigente en la Hidrovía pero no tan grave como en el 2021 donde la situación era muy grave. Estas situaciones son complicadas y si miramos hacia adelante, y vemos lo nulas que son las lluvias, nos damos cuenta que a la bajante le falta un toque adicional".

"Podría estar un pie hacia bajo, es decir en el orden de los 0,50 centímetros", señaló.

Según el último reporte del Centro Integrado de Operaciones Rosario, la altura del río Paraná frente a la ciudad es de 0.60 mts.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CIOR_Rosario/status/1833490312703992249&partner=&hide_thread=false ALTURA DEL RÍO | La altura del Río Paraná frente a la ciudad de Rosario es de 0.60 mts. pic.twitter.com/gV1veUGvpY — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) September 10, 2024

Temor a La Niña

Todo parece indicar que la bajante se agravará hasta fin de año. Incluso, el fenómeno climático de La Niña que se pronostica, podría complicar, aún más, la situación ya que está previsto que traiga sequías generalizadas en Sudamérica durante estos meses, y la Argentina, ni Santa Fe ni Paraná, son la excepción.

No obstante, Borus sostuvo que "No hay razones para pensar que va a haber una recuperación por el momento. Hasta la mitad de la primavera vamos a ver esta situación" y, si bien "no quiere decir que vaya a haber niveles normales, pero sí un repunte", por lo que se espera que para fin de año sea otro el panorama.

Aumento del nivel del mar: Qué pasa en Entre Ríos

Por otro lado, Borus también fue consultado sobre un reciente informe de la ONU que desprende que en las próximas décadas algunas zonas de Entre Ríos podrían verse afectadas por la elevación del nivel del mar, producto del calentamiento global.

En base a ello, el especialista advirtió que "hay áreas susceptibles de ser muy afectadas", especialmente el Delta, la zona baja de Entre Ríos, los Médanos y Gualeguay.

"Es importante diferenciar entre modelos de proyección y pronósticos. Estos modelos nos permiten entender las posibles consecuencias a largo plazo, pero no son predicciones exactas", puntualizó Borus, quien además recordó que en épocas históricas, esa zona de Entre Ríos estuvo bajo el mar.

