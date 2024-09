Gabriel Rubinstein señala calculadora rota de Milei: "Carece de sentido"

Por otro lado, Rubinstein valoró el sostenimiento del déficit cero como una política primordial, algo que no pudo instalar durante su gestión. “Yo valoro el símbolo del ancla fiscal no negociable, aunque el contenido pueda ser discutible. Ha logrado instalar esa idea, con un ajuste de 5 puntos del PBI, es muy valorable”, destacó el ex viceministro.

En lo que respecta al escenario cambiario, Rubinstein consideró que la política del Gobierno libertario tiene “muchas falencias”. “Están eternizando el cepo. Con eso, cada día vamos a estar peor”, indicó.