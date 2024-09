'Panque-radicales' culpan a otros radicales y a los K mientras desafían pedidos de expulsión

Radicales “con convicción”

Este jueves (12/9) el diputado nacional por Misiones, Martín Arjol, otro de los radicales que apoyó el veto de Milei a la movilidad jubilatoria, defendió su cambio de voto y el de sus compañeros: “Lo hicimos con convicción. Yo creo que, desde aquella primera aprobación al día de ayer, hay hechos nuevos, el veto, el equilibrio fiscal ha demostrado una baja consistente de la inflación y finalmente la reunión con el presidente en donde se dio una charla distendida en materia de economía”.

“También nosotros planteamos ciertos interrogantes porque surgía o parecía que había una especie de animosidad del presidente con los jubilados y eso es muy claro”, acotó y aclaró que “de ninguna manera, si bien él dijo, yo entiendo que hay más pobres en los chicos, en los jóvenes, que en los jubilados, de ninguna manera hay una animosidad”.

image.png El diputado nacional por Misiones, Martín Arjol, uno de los 5 radicales cuestionados.

“Lo que yo necesito es lograr el equilibrio fiscal, nos dijo, para que haya una baja consistente de la inflación, una estabilización monetaria y en virtud de eso, a la salida de este proceso, que es verdad, ha dejado el kirchnerismo roto a la Argentina, podamos mirar y ver si hay que, hay alguna cuestión que quedó por recomponer, pero primero, es un camino de salida”, contó sobre la reunión en Casa Rosada.

Y finalizó: “Yo siento que mucho de lo que se hace constantemente y de lo que va a venir, que es buena voluntad, causas nobles…no tengo nada contra los jubilados, mis dos padres son jubilados, me encantaría que no solo ganen 300.000, sino que ganen 600.000, pero el tema es cómo lo hacemos”.

Roxana Reyes (UCR), quien se abstuvo en la votación, argumentó: “no estoy de acuerdo con los extremos” y mencionó que para lograr los votos de UP “se acordó el artículo 10 que decía que había que pagar todos los juicios con sentencia firme que el kirchnerismo amontó” y que sobre esos gastos no había cálculos ciertos de cuántos fondos demandaría.

Los tres radicalismos

Por su parte, también este jueves (12/9) el radical Pablo Cervi primero afirmó que “conviven tres radicalismos, algunos hablan de que quieren que le vaya mal al gobierno, otros son dialoguistas y otros queremos que el país salga adelante y se pueda llevar adelante las reformas y pensando lo mejor para los argentinos”.

image.png Pablo Cervi habló de 3 radicalismos en el seno de la UCR.

En declaraciones a CNN Radio, Cervi dijo respecto de la sesión que el pedido “no fue orgánico”, y explicó: “Fue pedido por un par de diputados que hablaron con Unión con la Patria y otros partidos opositores, forzando una sesión que no pasó por comisión. De haber sido así, se podía haber salvado algunas cuestiones”.

Sobre las posibles sanciones por parte de la Convención Nacional de la UCR, se quejó: “Es una mesa chica de la convención la que tomó esa decisión, son órganos del partido y se expresaron. No somos escuchados hace tiempo, nos mandaron indicaciones de qué hacer o cómo votar y no somos escuchados. Esto demuestra que dentro de todos los espacios políticos se están dando discusiones”.

“Aplicar el radicalómetro en mi caso, que vengo de la actividad privada y que me convocaron para lograr la banca, también hay que analizarlo”, finalizó.

