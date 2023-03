¿El papa Francisco borró la grieta? CFK, Alberto, Larreta y Vidal unidos

“Gracias por lo que has hecho y hacés. Los que tenemos fe, rezamos por vos; los demás, te acompañamos con cariño y confianza”.

¿Sumo Pontífice, cómo lo hizo?

Ante el mundo, es innegable la postura progresista y moderna del Sumo Pontífice que describen los políticos, en la medida en que un miembro del catolicismo pueda merecer ese calificativo en un entorno tan cerrado y conservador. Sin lugar a dudas, Bergoglio supo diferenciarse de sus predecesores más ortodoxos como Benedicto XVI y mostrar una faceta más actualizada de la iglesia católica.

Lo demostró, por ejemplo, en sus encíclicas “Laudato Sí” y “Fratelli Tutti”. En la primera clama por el cuidado de “nuestra casa común”, entorno natural y de todas las especies existentes en medio del inminente desastre ecológico. En la segunda expone un sueño de fraternidad universal y de amistad social en un intento por terminar con la polarización y trascender las diversidades que presumen la mayoría de los numerosos grupos culturales del mundo.

image.png Uno de los encuentros entre el Sumo Pontífice y Pablo Moyano.

Ante Argentina, Bergolio es otro; se ha encargado de exhibir su predilección por el kirchnerismo. Durante el año pasado recibió en el Vaticano al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray y al intendente de Ushuaia y camporista Walter Vuotto, al secretario ultra K de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y al sindicalista Pablo Moyano. En los próximos días volverá a reencontrarse con su monaguillo Juan Grabois.

Parece que este favoritismo y los agrios encuentro entre el Sumo Pontífice y Mauricio Macri en el pasado no le importaron al sector opositor. Los textos “sagrados” globales movieron a más de uno en las esferas de la, hasta hace días, agrietada política argentina. La unidad argumentativa y narrativa de la carta entre los tan disímiles precandidatos sorprendió en un año con clave electoral.

Desde el frustrado atentado a Cristina Kirchner, las diferencias políticas entre los mayores partidos había recrudecido, a tal punto de que el oficialismo sugirió la violencia y la peligrosidad del partido opositor. En aquel violento contexto, JxC y FdT tenían la oportunidad de generar nuevos acuerdos para una mejor convivencia democrática pero en lugar de eso extremaron sus posiciones y se refugiaron en sus núcleos duros. A raíz de ello el Congreso se estancó y las políticas públicas brillaron por su ausencia.

Sin embargo, ante un hecho lejano y no tan relevante para el bienestar tangible de los argentinos, lograron concertar desde su "argentinidad" y su adoración en comunidad al máximo líder católico. A más de uno maravilló que una sola carta creyente pudiera haber lanzado por la borda la “grieta”.

¿La grieta es superficial, discursiva? ¿Solo flota en las fotos y los cruces de la dirigencia? ¿La inclinación cristiana es la única capaz de unir a la política argentina, hija de la tradición hispánica? ¿Qué efectos positivos tiene esta alabanza al Papá en la sociedad? ¿No es la aversión al secularismo el símbolo del fracaso cultural y, por extensión, político argentino?

En sintonía, el historiador italiano Loris Zanatta y especialista en desenmascarar a los populismos latinoamericanos, sostiene que “la verdadera grieta de los argentinos no es peronistas o no. El corte es si pertenecen al campo nacional popular, a la ‘argentinidad’. Los otros son cipayos, no argentinos. El mismo Papa lo decía en los años 70, son una clase colonial”.

Aquella declaración la expresó en diálogo con Clarín en 2021 pero sigue vigente. También agregó: “Cuando Perón decía que en la Argentina eran todos peronistas tenía un fundamento de realidad. La historia del radicalismo comparte elementos de la cultura nacional popular como nacionalismo económico, solidarismo social, contrariedad al capitalismo, hostilidad a la integración argentina al sistema internacional…. y podría seguir! Hay dirigentes de la coalición de Macri que tienen sin duda (pienso en Vidal…Carrió!) una visión del mundo compatible con el mito de la nación católica”.

image.png Alberto Fernández en el encuentro multicolor por la celebración de los 10 años del Papa.

Los argumentos de Zanatta son demasiados lógicos. Tanto el expresidente como la exgobernadora de la PBA comparten la formación cristiana de la Universidad Católica Argentina (UCA); la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió publica los evangelios diarios en su cuenta de Twitter, y la lista sigue…

Incluso, esta unidad se reflejó antes de la carta. En un acto en Luján del sábado pasado (11/03), provincia de Buenos Aires, organizado por el padre José “Pepe” Di Paola, en el marco de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, el mandatario argentino Alberto Fernández y CFK (de modo virtual) compartieron espacio con referentes más duros del PRO.

Allí se presentaron en nombre del ala halcón del Partido amarillo, el exsenador Federico Pinedo y el senador provincial bonaerense del PRO Joaquín De la Torre hasta la exdiputada nacional Cynthia Hotton que hace poco desembarcó en el ala "blanda" del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Sea todo esto una mera apariencia o una dura revelación, lo cierto es que disímiles políticos argentinos lograron coordinar algunas palabras movidos por su común veneración al papa Francisco.

