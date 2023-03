Expropiación de C5N: Federico Sturzenegger ante la Justicia

image.png Cristóbal López y Fabián De Sousa durante una de las audiencias por la Causa Cuadernos en 2019.

Luego de ser publicada la nota, De Sousa solicito por medio de sus representantes legales, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que Sturzenegger fuera citado a declarar, al considerar su testimonio de gran importancia para la investigación de la causa. La jueza federal María Servini dio lugar a este pedido y citó al ex funcionario.

"Cuando leo la nota, lo primero que hace es estrujarme el corazón y me duele la vida, porque me acuerdo cuando casi violan permanentemente a mi madre, esposa e hija cuando iban a verme a la cárcel", afirmó De Sousa de manera particular en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

Por otro lado, López se expidió a través de su cuenta de Twitter. "Por si faltaba alguna prueba de que el gobierno de Mauricio Macri tuvo un plan para quedarse con C5N y las empresas del Grupo Indalo, Federico Sturzenegger lo contó explícitamente en una columna de opinión en el diario Perfil", introdujo en el hilo que redactó.

https://twitter.com/Cristobal_ok/status/1632767618661724164 Por si faltaba alguna prueba de que el gobierno de @mauriciomacri tuvo un plan para quedarse con C5N y las empresas del Grupo Indalo, Federico Sturzenegger lo contó explícitamente en una columna de opinión en el diario Perfil https://t.co/sTQh191t0L — Cristobal López (@Cristobal_ok) March 6, 2023

En esta causa la magistrada también ordenó el llamado a indagatoria de Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia argentina y con un pedido de extradición solicitado por la jueza Servini.

