ROSARIO. El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) se prepara para la temporada de invierno 2026 con una ampliación de su conectividad: 8 frecuencias semanales hacia Bariloche, Chapelco y Puerto Iguazú, incorporando nuevas rutas y fortaleciendo la oferta de vuelos directos desde la Provincia.
CALENTANDO MOTORES
Despegue invernal: Importante aeropuerto del país toma envión y suma vuelos
El Aeropuerto Internacional de Rosario se prepara para la temporada de invierno 2026. Nuevas rutas y la oferta de vuelos directos desde la ciudad.
El aeropuerto toma envión y busca protagonismo
En el marco de la estrategia que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro para recuperar y expandir la conectividad aérea, la Provincia continúa posicionando a la ciudad como un punto clave del interior del país.
La programación de invierno refleja el trabajo articulado entre la administración santafesina y los operadores del sector aerocomercial, con el objetivo de generar más oportunidades para el turismo, la producción y la movilidad regional.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que "La conectividad es desarrollo", y explicó: "Cada nueva ruta que se suma amplía oportunidades, genera movimiento económico y acerca a Santa Fe a nuevos destinos. Estamos afianzando un aeropuerto con más actividad, más opciones y mayor protagonismo".
8 vuelos semanales a destinos claves
A partir de julio de 2026, la oferta de vuelos directos se diversifica para cubrir los principales centros turísticos de nieve y naturaleza.
Durante la temporada de invierno 2026, Rosario contará con vuelos directos a Bariloche con cuatro frecuencias semanales -lunes, miércoles, viernes y sábados- a partir del 3 de julio. A Chapelco se sumarán dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, desde el 3 de julio hasta el 28 de agosto. En tanto, Puerto Iguazú contará con dos vuelos semanales, los jueves y domingos, a partir del 9 de julio.
La incorporación de estos destinos refuerza la red de vuelos nacionales del aeropuerto rosarino, ampliando las opciones de viaje sin necesidad de escalas y acompañando la demanda turística propia de la temporada alta de invierno.
Ubicada en el corazón de la Patagonia argentina, San Carlos de Bariloche se consolida como uno de los destinos más elegidos durante la temporada invernal mientras que Chapelco, en San Martín de los Andes, ofrece una propuesta que combina excelencia en servicios, naturaleza y tranquilidad.
Por su parte, el norte argentino, Puerto Iguazú se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan escapar del frío y disfrutar de un entorno natural único.
Más conectividad: Consolidación de la red nacional
En línea con el proceso de renovación del aeropuerto, la nueva programación amplía la oferta de destinos turísticos desde Rosario y consolida su crecimiento como terminal aérea del interior.
La incorporación de rutas a Bariloche, Chapelco e Iguazú responde a una política sostenida de fortalecimiento, orientada a potenciar el turismo y dinamizar la economía regional. Así lo indicó Puccini.
La meta es clara: consolidar a la Cuna de la Bandera como la terminal aérea de referencia en el interior del país, garantizando mejores condiciones tanto para el viajero frecuente como para el sector corporativo.
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