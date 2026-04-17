Despegue invernal: Importante aeropuerto del país toma envión y suma vuelos

Durante la temporada de invierno 2026, Rosario contará con vuelos directos a Bariloche con cuatro frecuencias semanales -lunes, miércoles, viernes y sábados- a partir del 3 de julio. A Chapelco se sumarán dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, desde el 3 de julio hasta el 28 de agosto. En tanto, Puerto Iguazú contará con dos vuelos semanales, los jueves y domingos, a partir del 9 de julio.

La incorporación de estos destinos refuerza la red de vuelos nacionales del aeropuerto rosarino, ampliando las opciones de viaje sin necesidad de escalas y acompañando la demanda turística propia de la temporada alta de invierno.

Ubicada en el corazón de la Patagonia argentina, San Carlos de Bariloche se consolida como uno de los destinos más elegidos durante la temporada invernal mientras que Chapelco, en San Martín de los Andes, ofrece una propuesta que combina excelencia en servicios, naturaleza y tranquilidad.

Por su parte, el norte argentino, Puerto Iguazú se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan escapar del frío y disfrutar de un entorno natural único.

Más conectividad: Consolidación de la red nacional

En línea con el proceso de renovación del aeropuerto, la nueva programación amplía la oferta de destinos turísticos desde Rosario y consolida su crecimiento como terminal aérea del interior.

La incorporación de rutas a Bariloche, Chapelco e Iguazú responde a una política sostenida de fortalecimiento, orientada a potenciar el turismo y dinamizar la economía regional. Así lo indicó Puccini.

"Estamos trabajando para que Rosario recupere centralidad en el mapa aerocomercial argentino, con más rutas, más frecuencias y mejores condiciones para quienes viajan y para quienes invierten". "Estamos trabajando para que Rosario recupere centralidad en el mapa aerocomercial argentino, con más rutas, más frecuencias y mejores condiciones para quienes viajan y para quienes invierten".

La meta es clara: consolidar a la Cuna de la Bandera como la terminal aérea de referencia en el interior del país, garantizando mejores condiciones tanto para el viajero frecuente como para el sector corporativo.

image La nueva apuesta aérea desde Rosario.

Más contenidos de Urgente24:

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

BYD lanza dura advertencia en medio de la fiebre argentina por los autos chinos

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible