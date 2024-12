Descartan que el reactor nuclear de Atucha sirva para el Plan Nuclear de Milei

"Seamos honestos intelectualmente: no vamos a vender 50 CAREM, sabemos que no es así, que no es económicamente competitivo ese reactor. Basta pararse en frente de la obra para darse cuenta que eso no es un reactor modular pequeño", dijo el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, en su discurso de fin de año, donde dio precisiones sobre el futuro del proyecto CAREM.