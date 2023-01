Cuidado con la diarrea del verano: ¡Cianobacterias en el agua!

Embed

Según dicho organismo gubernamental, el Río de La Plata está en alerta naranja por la tremenda floración de cianobacterias, más precisamente en la costa de Berisso (Río Santiago, Palo Blanco, La Municipal y La Balandra), de Ensenada (La Pérgola, El Mirador 2, El Club de Pesca y Río Santiago), aguas de Quilmes (Pejerrey Club de Quilmes) y Berazategui (Balneario Hudson).

Ahora bien, las cianobacterias no solo afectan a los humanos sino también a los animales, por lo que las autoridades recomiendan no meterse ni meter a las mascotas al agua si ésta posee una lámina superficial de coloración azul verdosa, no tocar esa columna o mancha, lavarse con agua y jabón después de meterse al río o laguna, además de no consumir alimentos que provengan de allí, tal como pescado.

image.png Emiten alerta naranja por la presencia de cianobacterias en el Rio de la Plata

Algunos biólogos marinos y especialistas medioambientales han adjudicado tal crecimiento de cianobacterias al calentamiento global y a la sequía, la cual está liquidando a la biodiversidad marina. “Lamentablemente venimos conversando todo este último tiempo sobre las consecuencias de la sequía, entre las que se encuentra la alta mortandad de peces (...) Es una problemática que tardó bastante en aparecer a diferencia de otros años, pero ya se llegó a una situación extrema por la que en los últimos días aparecieron cada vez más peces muertos, por lo que aplicamos el procedimiento que utilizamos en años anteriores al respecto”, explicó Perla Casella, subsecretaria de Servicios Públicos de un municipio bonaerense al portal Junín Digital tras el avistamiento de miles de peces muertos flotando en la Laguna Gómez, también afectada por las cianobacterias.

image.png

Pero la especulación científica de que la presencia de cianobacterias en las aguas tiene que ver con el factor climático, fue refutada recientemente por la investigación “Los nutrientes y no la temperatura son los principales impulsores de la biomasa de cianobacterias en América”, llevada a cabo por científicos brasileños de Río Grande del Norte, la estadual de Maringá y del Instituto de Investigaciones Ambientales; chilenos de la Universidad de Concepción; argentinos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; peruanos del Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua; canadienses de la Universidad de Sherbrooke y la de Laval; y colombianos de la Universidad de Antioquia y la Universidad CES.

image.png Muestreo de cianobacterias .

El análisis comprendió una base de datos de 464 lagos -de sitios con climas no exclusivamente boreales-, con una gradiente de más de ‘135° de latitud’, lagos someros o llanos y otros profundos, en los cuales examinaron el papel de los nutrientes, la temperatura, el pH, el área, la profundidad y la elevación en la distribución de las cianobacterias a escala hemisférica.

La eutrofización fue un impulsor mucho más fuerte de las cianobacterias que los gradientes climáticos (…)El nitrógeno fue un factor significativo en la explicación de la biomasa de cianobacterias, particularmente en lagos poco profundos La eutrofización fue un impulsor mucho más fuerte de las cianobacterias que los gradientes climáticos (…)El nitrógeno fue un factor significativo en la explicación de la biomasa de cianobacterias, particularmente en lagos poco profundos

El estudio finalmente desmitificó que el calentamiento global sea el real detonante de la proliferación de cianobacterias en aguas, sino más bien arribó a que dichas floraciones de cianobacterias a nivel mundial tienen que ver con la eutrofización de embalses y cursos de aguas, esto es, el aporte excesivo de nutrientes como el fósforo y nitrógeno directo de las aguas servidas, desechos industriales, agroquímicos industriales y fertilizantes de la producción agrícola.

