Crisis en la Policía: "El 40% no puede manejar un arma"

Policía Patrulla P.jpg La Policía de Córdoba, en crisis.

En ese orden, el ex director de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia de Córdoba, Julio Faria, habló con el medio local Cadena 3 y explicó la gravedad de la situación formativa de los agentes. "El 40% no está en condiciones de usar armas. Discutí sobre esto y me pusieron en situación de retiro, pero la realidad de hoy no se puede llegar a tapar: dentro del cupo policial que manejan armas, el 40% no está en condiciones de usarlas por falta de insumos y de predios para hacer prácticas de tiros”, señaló el ex funcionario.