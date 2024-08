Criopreservación de embriones: Advertencia de la Corte y pedido al Congreso

Criopreservacion.png La Corte Suprema observa la falta de legislación sobre criopreservación humana

En su sentencia, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró que el Fiscal General no puede recurrir la sentencia de la cámara ya que no es parte en el proceso.

Para la Corte el proceso judicial está concluido

El máximo tribunal recordó que

Los actores consintieron la decisión que puso fin al pleito, la clínica que preserva los embriones manifestó no tener interés en ser parte del litigio y la titular del Ministerio Público de la Defensa -que ante la cámara y ante esta Corte, a través del señor Defensor General Adjunto de la Nación, había asumido la representación de los embriones- desistió del recurso de queja Los actores consintieron la decisión que puso fin al pleito, la clínica que preserva los embriones manifestó no tener interés en ser parte del litigio y la titular del Ministerio Público de la Defensa -que ante la cámara y ante esta Corte, a través del señor Defensor General Adjunto de la Nación, había asumido la representación de los embriones- desistió del recurso de queja

En tales circunstancias, sentenció,

El presente proceso judicial, por los contornos que reviste, se encuentra concluido (...) y el Tribunal está impedido de dictar en estos autos un pronunciamiento por ausencia de caso o controversia que habilite su jurisdicción (art. 116 de la Constitución Nacional) El presente proceso judicial, por los contornos que reviste, se encuentra concluido (...) y el Tribunal está impedido de dictar en estos autos un pronunciamiento por ausencia de caso o controversia que habilite su jurisdicción (art. 116 de la Constitución Nacional)

La Corte agregó

No se puede soslayar la trascendencia de la problemática de fondo y la incertidumbre que esta genera en los distintos sujetos que intervienen en las técnicas de reproducción humana asistida con criopreservación de embriones, derivadas principalmente de la falta de regulación en la materia. No se puede soslayar la trascendencia de la problemática de fondo y la incertidumbre que esta genera en los distintos sujetos que intervienen en las técnicas de reproducción humana asistida con criopreservación de embriones, derivadas principalmente de la falta de regulación en la materia.

Mensaje al Congreso

Por ello, exhortó al Congreso de la Nación, para que "estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones constitucionales para regular específicamente la materia en cuestión".

Más noticias en Urgente24

Venezuela ha llamado la atención de la NASA por esto

La miniserie de 8 capítulos que está arrasando con la audiencia

Apple presenta el iPhone 16: precio, fecha de lanzamiento y más

Chau tarjeta de crédito: Cómo pagar en cuotas con la tarjeta de débito

Zapatillas en oferta: Dónde comprar modelos por $29.900