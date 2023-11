Córdoba: Sergio Massa y una visita que dejó final abierto

La primera parada de Massa en Córdoba se produjo en Río Cuarto. Allí, el ministro de economía desembarcó para anunciar la implementación del sistema SUBE en las principales ciudades cordobesas, incluyendo Córdoba Capital. "Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", dijo respecto al sistema de transporte, que ahora tendrá una fuerte injerencia de Nación.