Grieta en el FIT: La Izquierda Socialista vota a Massa

Repudiamos a los fachos de Milei-Villarruel por encarnar un proyecto ultraderechista y retrógrado. Milei reivindica al genocidio de la última dictadura con el objetivo de liberar a los militares juzgados por tremendas violaciones a los derechos humanos (torturas, robo de bebés, desaparición de los 30.000) y de seguir atacando las libertades democráticas fundamentales, como el derecho a la protesta. Por eso recibe el apoyo del genocida preso el “Tigre” Acosta y de Cecilia Pando.

Somos parte del legítimo sentimiento que embarga a millones por rechazar a estos personajes ante la amenaza de que puedan llegar al poder quienes reivindican al genocidio y postulan un “plan motosierra” contra el pueblo trabajador.

Sabemos que el 22 de octubre millones eligieron votar a Massa, ministro de Economía del gobierno actual, para impedir que avanzara el nefasto proyecto político, económico y cultural de Milei. Lo hicieron, en muchos casos, a pesar de conocer su trayectoria política, sus vínculos con el poder económico y el FMI. Massa es el responsable de la brutal inflación del 140% anual y la enorme pérdida salarial y jubilatoria de este gobierno, del mayor saqueo extractivista y contaminante, de un gobierno que ha criminalizado la protesta social y que pactó con el FMI el reconocimiento de la estafa macrista por 45.000 millones de dólares mediante una deuda externa usurera y fraudulenta. Solo el enorme temor al triunfo de Milei explica que muchas y muchos hayan decidido votar al candidato oficialista, que pasó del 21% al 36,6% de los votos, quedando primero sobre el ultraderechista Milei, que terminó con un 29%.

Para esta segunda vuelta, esos millones posiblemente se repetirán y pueden aumentar, porque aunque no confíen ni se engañen con Massa, votarán otra vez con la nariz tapada tratando de impedir que llegue al gobierno el ultraderechista Milei. Izquierda Socialista en el FIT Unidad también repudia a Milei por ser un fascista-ultraderechista y antiobrero, que reivindica al genocidio de la dictadura de Videla. Propone arancelar la educación y la salud. La venta de órganos y la libre portación de armas. Plantea la privatización de los ferrocarriles, de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas estatales con miles de despidos, que se sumarían al cierre de distintas entidades estatales, de la cultura, de la ciencia y la tecnología. Además, pretende liquidar los convenios colectivos de trabajo y los derechos conquistados por el movimiento feminista como el aborto legal y la educación sexual integral (ESI), entre otros ataques.

Por todo esto es que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos sumamos a este repudio político-electoral a Milei, que encima busca fortalecerse electoralmente aliándose con el sector reaccionario de Macri y Bullrich, quienes ya gobernaron contra el pueblo trabajador y ahora suman su mensaje de “ajuste con orden”, o sea, con represión. Planteamos No a Milei. No al voto a Milei. También desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad decimos abiertamente que vamos a acompañar a esa franja de millones que votaron a Massa solo por buscar parar la llegada de Milei al gobierno. Lo hacemos llamando al voto crítico a Massa, que significa votarlo sin darle ningún apoyo político, ni al ministro-candidato Massa ni a su posible gobierno peronista o de unidad nacional. Acompañaremos a esos millones que, con la nariz tapada, van a votar a Massa solo para derrotar el 19 de noviembre en las urnas al ultraderechista Milei. A eso llamamos voto crítico. Llamar a votar críticamente por Massa no significa darle aval ni apoyo político. Lo hacemos desde una política de independencia de clase.

Es un voto, no para apoyar al actual gobierno patronal y ajustador, ni a su política de aval al genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza, como lo venimos denunciando. Es un voto con la nariz tapada que acompaña a millones para intentar impedir que a partir del 10 de diciembre tengamos un gobierno de ultraderecha del facho de Milei, como por ejemplo, lo fue el de Bolsonaro en Brasil.

Sabemos también que hay compañeras y compañeros trabajadores y de la juventud que por el justo odio a este gobierno hambreador, pese a su repudio a Milei, no quieren votar a Massa ni con la nariz tapada. Aunque no lo compartimos, ni sea nuestra propuesta, respetamos como alternativas al repudio al ultraderechista Milei el voto en blanco, nulo o abstención.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, frente al balotaje del 19 de noviembre convocamos a decir NO al ultraderechista Milei, dando un voto crítico a Massa con el único objetivo de que no gane Milei, sin ninguna confianza ni apoyo político a Massa.

Más allá de cómo se exprese el voto contra el ultraderechista Milei el 19 de noviembre, lo importante es que asumamos el compromiso de seguir impulsando las luchas obreras y populares en unidad, para enfrentar el mayor ajuste que se viene, del actual gobierno y del próximo. Izquierda Socialista en el FIT Unidad impulsará la mayor unidad para dar esa pelea, en las calles y en el Congreso, luchando por una salida obrera y socialista junto al Frente de Izquierda. Llamando a fortalecer una alternativa política independiente de las y los trabajadores y de la izquierda, construyendo Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, la gran herramienta de la unidad de la izquierda que hemos conquistado.

Dirección Nacional de Izquierda Socialista

------------------

Más contenido en Urgente24:

Escándalo en la Comisión de Juicio político por el caso de espionaje

1.196 'carpetas' tenía un espía: Massa; Milei, Bullrich, HRL

La próxima película de John Wick ya tiene fecha de estreno

Polémica por la "eutanasia ética" para los hipopótamos de la cocaína

El restaurante elegido como el mejor por el turismo