Córdoba: Campaña mafiosa y escándalo electoral

Según explicó Ferace, la polarizada discusión política en Santiago Temple siempre tuvo un tono tenso. Tanto él como su opositor son los dos únicos candidatos del lugar desde hace tiempo.

"Entramos al municipio en 2019 y veníamos de una gestión a la que le ganamos, que venía de 19 años y que es el único candidato opositor. Ya sufrimos esta situación, no a este nivel. Cuando fui concejal entre 2015 y 2019, el que era candidato me llegó a expulsar del pueblo y recibí amenazas de este tenor, pero telefónicas y tuve que andar con custodia policial", explicó a Cadena 3 dando a entender que el ex intendente era responsable de las amenazas. Todo ello a pocos días del 18 de junio, fecha señalada para los comicios locales.

La acusación contra Mondino surge, así, en un momento delicado de la campaña local. El ex intendente pertenece a un movimiento vecinal de la zona, sin vínculos con espacios más grandes aunque sí con un paso registrado por el radicalismo.

Durante su gestión como intendente, Mondino recibió múltiples denuncias que derivaron en la derrota de 2019. Una de las mayores controversias se desató cuando el ex intendente llenó la ciudad con estatuas de personajes animados.

"Nosotros realizamos muchísimas denuncias por todo el manejo fraudulento que encontramos al ingresar en 2019, fondos públicos por obras que no se realizaron y se rindieron, ordenanzas truchas. En un allanamiento en la casa del intendente se encontró un libro de actas del Concejo Deliberante que había sido denunciado por él como robado, carpetas con mi nombre, audios públicos de Whatsapp donde él decía que sólo quiere entrar por venganza", concluyó el actual intendente.

