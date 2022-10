Conciliación obligatoria: Sin paro en los peajes

Facundo Moyano también se quejó

Por su parte Facundo Moyano afirmó que "el Estado no da respuestas, donde el privado se hace el tonto, que no sabe si se va, que no puede pagar los aumentos. No entendemos qué quieren hacer, si quieren estatizar, creo que es un estatismo improvisado".

Entre las principales críticas del gremio, está el despido de trabajadores por la implementación del telepeaje. "Es una situación que no vemos con preocupación, la cuestión de la automatización. Si lo llevas de manera inteligente, creativa y realizas las inversiones que tenés que hacer, no implicaría perdidas de puesto de trabajo", indicó en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente, por AM 990.

Poco después de las 16 se conoció el dictado de la conciliación obligatoria, que fue respetada por el gremio, ya que sus integrantes improvisaron una asambleas en medio de la marcha frente a la cartera laboral y resolvieron aceptar la decisión y retomar sus puestos.

En ese contexto legal habrá otra audiencia el 7 de noviembre por la tarde en Trabajo para discutir la recomposición salarial y avanzar con las cláusulas gatillos que se habían comprometido a abrir las empresas concesionarias de las autopistas, las cuales alegan que es necesaria una actualización tarifaria para afrontar la suba salarial.

Más contenido en Urgente24:

Ganancias para jueces: El gesto estratégico de CFK

Presupuesto 2023 y votos: 'El Diablo está en los artículos'

Retiran productos Dove y otros de Unilever por químico cancerígeno

"Ay, me siento mal": Se desplomó la nutricionista de Antonio Laje (Video)

Un juez prohibió el uso de esposas en partos de presidiarias