CFK en silencio, pero según Larroque "está absolutamente involucrada"

"No puedo entender la inacción del espacio. La vicepresidenta no habla, el Presidente no habla, los gobernadores no hablan. Me llama a mí, como militante peronista, la atención (...) Me llama la atención el silencio de muchos funcionarios que tendrían que estar al frente de la campaña”, había lanzado días atrás el dirigente sindical.