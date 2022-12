Buscan juego 'Barones' convencidos que CFK no será candidata

eduardo-duhalde-alberto-fernandez.jpeg Muy parecidos. Alberto Fernández fue el presidente de la Fundación Duhalde Presidente.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 convirtió a la Provincia de Buenos Aires -con el aval de las otras provincias- en la tierra decisiva para cualquier candidato presidencial porque se eliminó el Colegio Electoral y se implementó un distrito único para el comicio del Jefe de Estado. Y en ese diseño de padrón, prevalece el Gran Buenos Aires (N. de la R.: cesión de poder insólita de parte de los gobernadores).

En esta geografía se apoyó el entonces gobernador Eduardo Duhalde (N. de la R.: 'muñequito de torta' en el Pacto de Olivos, con una raqueta de paddle que no sabía dónde ubicarla) para armar su propio poder y soñar con la candidatura presidencial.

En aquellos tiempos en él convergían la Liga Federal -Alberto Pierri- y la Lipebo -Osvaldo Mércuri-. Uno presidía la Cámara de Diputados de la Nación y el otro la de la Provincia.

(N. de la R.: ambos de la 3ra. Sección Electoral, Pierri en La Matanza y Mércuri en Lomas de Zamora, igual que Duhalde.)

Detrás de ellos se dividían los intendentes. Entre 1991 y 1995 nacieron los 'Barones del Conurbano' (N. de la R.: en torno a la malgastada distribución del Fondo del Conurbano o de Reparación Histórica, la indemnización que Carlos Menem le pagó a Duhalde para quitárselo de encima).

25/05/2003: El presidente saliente Eduardo Duhalde entrega el baston presidencial al entonces flamante presidente Nestor KIrchner, en el Congreso de la Nacion. Suicidio político de Duhalde, hazmerreir ante la historia y todo por vengarse de Carlos Menem y 2003: Escena cumbre de la hipocresía en la política, que tanto daño le hizo a 'la Casta': Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde antes de traicionarse. Ganó el patagónico pero murió en 2010.

Los 'Barones'

Algunos de ellos aún conservan su poder:

Alberto Descalzo, en Ituzaingó;

Alejandro Granados, en Ezeiza; y

Julio Pereyra, quien sigue teniendo influencia en la política de Florencio Varela donde gobierna Andrés Watson.

Ese dispositivo fue clave para que (N. de la R.: años después y luego del asesinato del PJ unido en el Congreso de Lanús, parricidio de Duhalde), Néstor Kirchner fuera Presidente.

Luego, 'el Pingüino' se encargó de capturarlo para sí, dejando 'pintado' al gobernador de turno.

Hasta el año 2005 hubo resistencia de 'Barones' que le respondían a Eduardo Duhalde (N. de la R.: Jesús Cariglino, en Malvinas Argentinas, por ejemplo), pero hacia 2007 todos jugaron con la boleta de CFK. Ella nunca los consideró como parte de su 'propia tropa' (N. de la R.: Néstor Kirchner los culpó de boicotearlo en 2009 y provocarle una durísima derrota electoral).

CFK buscó de manera permanente atomizar el poder territorial de los 'Barones'. Pero, en el final del camino, las conveniencias mutuas los relacionaban. Ella medía bien, y a los intendentes les servía ir juntos en la boleta. Fueron pocos los casos que, habiendo desafiado esa lógica, lograron conservar sus distritos.

Esa conveniencia mutua es la que está en crisis ahora. Sin CFK con el poderío de antes, los 'Barones' requieren fortalecer su poder local. Y apelarán a todas las maniobras posibles. De todas maneras, buscarán a quien pueda, aún en el escenario más complejo, garantizarles un 'piso' electoral decente. "Caído Alberto Fernández y CFK, asoma Sergio Massa": la frase fue título de una nota en este mismo medio el 25/08.

(N. de la R.: tienen 2 dificultades. Por un lado, la agenda de Massa hoy es más sofisticada que el comportamiento elemental de los 'Barones' en los días de los K, caracterizados por default financiero externo y ombliguismo mental permanente. Por otra parte, la gran apuesta de Massa es no comprometer las metas con el FMI en el año electoral.)

“La situación es muy compleja, tanto el gobierno como la oposición están sin agenda y sin mirada estratégica”, analiza un intendente del Gran Buenos Aires que integra el Frente de Todos.

El desorden que observan hacia arriba, los obliga a guarnecerse hacia abajo.

intendentes.jpg Intendentes con Sergio Massa: No era la idea de la fotografía pero le viene bien a varios de ellos.

La economía

De todas maneras, no están en igualdad de condiciones los alcaldes. Los hay más afincados que otros. Con mayor margen para hacer 'vecinalismo'. Cuando CFK pide que “tomen el bastón de mando” y salgan a hablar con la gente, se produce una dicotomía entre su pedido y la realidad de los barrios.

Ella quiere que vayan a explicar que en la Argentina hay una mafia que se ha convertido en el poder y que la integra el Grupo Clarín, la Suprema Corte de Justicia y ciertos grupos empresarios. En cambio, los intendentes tienen que ir a explicar cómo van a resolver la inseguridad, los precios disparados y, si queda tiempo, contarles a sus vecinos que le van a asfaltar la calle o construir cloacas y red de agua potable. Son 2 agendas disgregadas.

En uno de esos puntos, el de la economía, ellos se entregan a la agenda de Sergio Massa. De su éxito o no, dependerá en gran parte las chances electorales del oficialismo. Y si no alcanza para retener el gobierno nacional, al menos que sea suficiente para la provincia de Buenos Aires y los distritos.

Algunos datos preocupan en la micro economía. El INdEC acaba de dar a conocer que la venta en supermercados tuvo la peor caída en los últimos 17 meses. Básicamente, estos locales venden comida. Si el consumo de lo básico se enfría, es un problema muy potente para el oficialismo que sustentó, siempre, su política en promoverlo. En ocasiones, de manera muy peligrosa.

(N. de la R.: El incremento de la tasa de interés es indispensable para bajar la tasa de inflación. ¿Cuál es la prioridad? Para Massa, bajar la tasa de inflación porque con la excusa de que no hay que enfriar el consumo, la tasa de inflación aumenta desde que Duhalde y los 'Barones' llegaron al poder, en 2001; y hay menos inversión y menos trabajo. Lo que intenta Massa es que sea lo menos recesivo posible, el 'aterrizaje suave' pero no hay otra manera.)

Aunque se intente minimizarlo, el dólar estadounidense está entre las preocupaciones, aún en los sectores más humildes. Para constatarlo alcanzaba con ir esta semana a las 'cuevas' donde se armaban extensas filas y la demanda hizo que se frenaran las ventas. “La ecuación es 10 a 1, mientras entran 10 a comprar dólares, uno los trae para vender”, detalla un cambista informal.

(N. de la R.: El auento del 'blue' fue por el desarme de posisiones en USA a causa del próximo inicio de intercambio de información, luego el medio aguinaldo que aumentó la demanda de US$ y las vacaciones de 'cuevas' mayoristas. Pero el 'blue' es bien diferente a los dólares MEP y CCL, que tuvieron comportamiento calmo. Luego, el BCRA compró el 28/12 US$ 239 millones en el mercado de cambios por encima de la liquidación de la rueda CAM9, la mayor compra diaria desde la última rueda de septiembre: US$ 1.314 millones el saldo positivo de diciembre; US$ 5.150 millones comprados en 2022; US$ 2.858 millones en programa Dólar Soja II. Pregunta: ¿Están informados los intendentes sobre lo que está sucediendo? Otra: ¿Pueden explicarlo?).

massa kicillof.jpg Sergio Massa y Axel Kicillof, cada vez más cercanos: Cada uno en su lugar, sin saltos a otro territorio.

De Axel K a Daniel Scioli

La seguridad es un ítem que los intendentes ya abordaron desde hace mucho tiempo. Si se rastrea bien, aparece allí otra vez Sergio Massa. Cuando él era intendente de Tigre promovió, con mucho éxito, la incorporación de tecnología tal como las cámaras de vigilancia monitoreadas desde centros locales. Fue el germen del nacimiento del Frente Renovador.

El espacio político de Sergio Massa vio la luz electoral basado en la agenda de los intendentes. La historia se empecina en repetirse. De lo local a lo nacional.

El entusiasmo de Axel Kicillof para pedir por CFK encierra el temor de ser tentado o eyectado a una candidatura nacional. (N. de la R.: ¿A quién le interesaría algo semejante si Kicillof no mide fuera de Buenos Aires?).

Él no quiere irse de la provincia a la que le tomó el gusto y cree que es más factible de ganar que la Presidencia. En tanto, por las dudas, hace calentamiento pre competitivo Daniel Scioli.

Durante la Nochebuena se lo vio con su clásica campera naranja. El sueño de reeditar la 'ola naranja'. Para volver a poner la mejilla y garantizar, al menos, una derrota digna.

(N. de la R.: ¿Derrota digna? Raro. Massa cree que el FdT puede ganar).

Cada uno de estos movimientos son seguidos de cerca por los intendentes. Ya no existe la lógica del poder de la década del '90 con la Liga Federal y la Lipebo. Tampoco la omnipresencia de Néstor Kirchner en su vínculo directo con los jefes comunales y Julio De Vido como interlocutor destacado. Nota al pie de página: resultan muy interesantes las tertulias en Puerto Panal, Zárate, donde De Vido recibe a ex intendentes, con frecuencia. Jugosas charlas sobre el pasado, tiempos que ya fueron y quizá no vuelvan más. Jubilados.

Cristina Kirchner nunca quiso conducir a la heterogénea Liga de Intendentes. Sólo los alineó con las encuestas y ante la amenaza velada de plantarles candidatos en sus distritos. Tampoco lo pudo hacer Alberto Fernández. El único que tiene ascendencia sobre sus pares es Martín Insaurralde.

El jefe de Gabinete de Ministros provincial no descarta ser candidato a gobernador (N. de la R.: tampoco nunca concreta. Ahora tendrá que trajinar bastante para que no se amplíe la carga tributaria a los juegos de azar). Algo que podría llamarse 'la liga Lomense', en la que se referencian no sólo intendentes de la zona sur del conurbano, sino ya de la 1ra. Sección Electoral.

JxC

Para los intendentes de Cambiemos la lógica es similar. Lo vivieron en 2019 cuando debieron afrontar la ola del Frente de Todos y pudieron sostener sus distritos en base a gestión local.

Hoy creen que las condiciones serán más favorables. Pero hay una pregunta que sobrevuela con mucha inquietud a diferencia de otros tiempos: ¿Cuánto del divorcio entre la sociedad y la dirigencia política impactará en los territorios?

Es un interrogante complejo de resolver pero que marcará el futuro del poder bonaerense y, por ende, el nacional.

----------------------

Más contenido en Urgente24

Personaje del año del deporte: Lionel Messi

Los escándalos más jugosos que nos dejó el 2022

Personaje 2022: La batalla fácil de Volodímir Zelenski

Cecilia Moreau: De primera presidenta al peor fin de año en Diputados