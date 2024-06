Argentina avanza en el proyecto de ley que declara esencial a la educación

Finocchiaro agregó que “ayer, a través nuestro, la sociedad argentina le mandó al CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) la carta de desalojo de las escuelas. No son de ustedes, no pueden hacer paro por el Día de la Mujer o porque un sindicalista de ustedes cometió un delito en Chubut y fue preso o hacer un paro por el acuerdo con el FMI o porque no les gusta Javier Milei”.