Cabe recordar que Mauricio Macri regresó al país hace 10 días, tras un periplo por Europa, y se metió de lleno en la campaña porteña para respaldar a su primo. En el medio, salió con los tapones de punta contra Vidal por inclinarse por Larreta. El ex presidente dijo entender la "decepción" de Cristian Ritondo y fustigó a la ex gobernadora por "desdibujar su perfil" y no "cumplir con su palabra".

Por su parte, Rodríguez Larreta viene de compartir una actividad de campaña con Lousteau, que habría generado cierto fastidio en el PRO. El jefe de Gobierno viene haciendo equilibrio entre ambos postulantes porteños de JxC: el sábado a la noche compartió una comida con los Gastronómicos seccional CABA, en la que se retrató junto a Jorge Macri; mientras que ayer a la mañana acompañó a Lousteau en una actividad de campaña, durante una visita conjunta al Museo Sívori y un recorrido por el Parque Tres de Febrero.

------------------------

Más contenido en Urgente24:

¿OVNI en Bariloche? "99,9% seguro que no es una aeronave"

UP en alerta por dólar rumbo a $600 (otra disparada)

Elecciones y Gobierno: Dura advertencia de Gabriel Katopodis

Viajes de egresados: Tras ola de denuncias, cierran famosa empresa

Muy tardío ingreso de Rusia a la industria de los drones